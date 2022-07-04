Зміна маршрутів потягів "Укрзалізниці": пасажирів підвозять автобусами і електричками

На деяких напрямках затримка потягів сягає 6 годин.

"Укрзалізниця" організувала підвезення всіх пасажирів електричками та автобусами зі ст. Миргород та Полтава-Київська, а також оперативні пересадки на поїзд №150 до Полтави та поїзд №22 до Харкова зі ст. Ромодан.

Про це 4 липня повідомили в компанії.

Зміни також торкнулися деяких зворотних рейсів: потяг №723 Харків-Київ відправиться з Харкова орієнтовно о 18:00. Більш точний час буде повідомлено безпосередньо на вокзалі.

Рейс №45/46 Харків-Ужгород та двогрупний поїзд №130/150 до Львова проведуть у дорозі орієнтовно на 6 годин довше через об'їзний маршрут, пасажирів з Полтави-Київської запрошуємо скористатися автобусним трансфером до Полтави-Південної.

Оперативну інформацію по затримках потягів можна подивитися на сайті uz-vezemo.com.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з технічних причин змінила маршрут курсування деяких поїздів. Час у дорозі збільшився приблизно на 5 годин.

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