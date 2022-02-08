Зміна місця реєстрації, опитування і грошова допомога: Федоров розповів про нові послуги в "Дії"

У вівторок, 8 лютого, Мінцифри презентує цифрові нововведення в Україні.
Сьогодні, 8 лютого, команда Мінцифри презентує нові послуги в застосунку "Дія" і на порталі. Змінити місце реєстрації, оновити електронний підпис і надати права на машину іншій людині можна без черг, а онлайн за декілька кліків.
Що нового з’явиться в "Дії" та коли українцям чекати на зміни, в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Презентацію нових послуг очільник міністерства назвав "важливою подією". Під час заходу презентують продукти, які з'явилися в Україні протягом останніх шести місяців.
"Ми сфокусувалися, аби відцифрувати найбільш масові послуги в нашій країні. Наприклад, сьогодні ми запускаємо гіганта онлайн-послугу зі зміни місця реєстрації. Це наймасовіша послуга, якщо йдеться про офлайн послуги та ЦНАПи", - розповів Федоров.
Серед нових послуг, зокрема будуть:
- опитування
- дозвіл на будівництво
- грошова допомога ВПО
- довідка про несудимість
- копія техпаспорта
За словами міністра, всі документи підтягуються лише "у кілька кліків".
"Наприклад, під час опитування ми будемо запитувати людей про цифрові послуги. В першу чергу, аби знати, що запускати наступним. Це такий інструмент, який допоможе розвивати "Дію". Нам потрібно більше спілкуватися з українцями. Вже сьогодні презентують два опитування. Одне з них буде стосуватися оцінки послуг, які презентують наразі", - розповів Федоров.
Що стосується, приміром референдуму онлайн, то він сказав: "Поки що про це не йдеться. Є петиція в "Дії". Нам потрібно розвинути інструмент прямої електронної демократії, які вже існують, або які запускаємо. Після цього будемо дивитися, що робити далі".
За два роки застосунком "Дія" користується 14 млн осіб. У ньому доступно наразі 11 цифрових документів та 8 послуг.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу для батьків немовлят — через розділ “єМалятко” у застосунку “Дія” відтепер можна оформити грошову компенсацію за “пакунок малюка”.
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