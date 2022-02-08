Зміна місця реєстрації, опитування і грошова допомога: Федоров розповів про нові послуги в "Дії"

Зміна місця реєстрації, опитування і грошова допомога: Федоров розповів про нові послуги в "Дії"

У вівторок, 8 лютого, Мінцифри презентує цифрові нововведення в Україні.

Сьогодні, 8 лютого, команда Мінцифри презентує нові послуги в застосунку "Дія" і на порталі. Змінити місце реєстрації, оновити електронний підпис і надати права на машину іншій людині можна без черг, а онлайн за декілька кліків.

Що нового з’явиться в "Дії" та коли українцям чекати на зміни, в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Презентацію нових послуг очільник міністерства назвав "важливою подією". Під час заходу презентують продукти, які з'явилися в Україні протягом останніх шести місяців.

"Ми сфокусувалися, аби відцифрувати найбільш масові послуги в нашій країні. Наприклад, сьогодні ми запускаємо гіганта онлайн-послугу зі зміни місця реєстрації. Це наймасовіша послуга, якщо йдеться про офлайн послуги та ЦНАПи", - розповів Федоров.

Серед нових послуг, зокрема будуть:

опитування

дозвіл на будівництво

грошова допомога ВПО

довідка про несудимість

копія техпаспорта

За словами міністра, всі документи підтягуються лише "у кілька кліків".

"Наприклад, під час опитування ми будемо запитувати людей про цифрові послуги. В першу чергу, аби знати, що запускати наступним. Це такий інструмент, який допоможе розвивати "Дію". Нам потрібно більше спілкуватися з українцями. Вже сьогодні презентують два опитування. Одне з них буде стосуватися оцінки послуг, які презентують наразі", - розповів Федоров.

Що стосується, приміром референдуму онлайн, то він сказав: "Поки що про це не йдеться. Є петиція в "Дії". Нам потрібно розвинути інструмент прямої електронної демократії, які вже існують, або які запускаємо. Після цього будемо дивитися, що робити далі".

За два роки застосунком "Дія" користується 14 млн осіб. У ньому доступно наразі 11 цифрових документів та 8 послуг.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу для батьків немовлят — через розділ “єМалятко” у застосунку “Дія” відтепер можна оформити грошову компенсацію за “пакунок малюка”.

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