"Пекло йде в минуле": Зеленський презентував послугу зміни реєстрації в "Дії"

Тепер змінити місце проживання онлайн можна буде в декілька кліків.

Від 8 лютого в застосунку "Дія" і на порталі можна змінити місце реєстрації. Від минулого року ця послуга працювала як експериментальний проєкт, а також проходила бета-тестування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття Diia Summit 2022.

"Сьогодні йде у минуле зміна місця реєстрації, або зміна прописки, як кажуть в народі, або пекло. Як кажуть ті, хто хоча б раз у житті міняв прописку. Від сьогодні жодних обліків, жодних кабінетів, паспортних столів, воєнкоматів та черг. Тепер змінити місце проживання онлайн можна буде в декілька кліків", - зазначив він.

Президент також зазначив, що про довідку, яку треба було носити разом з ID-карткою, тепер також можна забути.

Нагадаємо:

За два роки застосунком "Дія" користується 14 млн осіб. У ньому доступно наразі 11 цифрових документів та 8 послуг.

Михайло Федоров розповів про цифрову революцію в "Дія" та на які нові послуги очікувати користувачам

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