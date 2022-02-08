"Пекло йде в минуле": Зеленський презентував послугу зміни реєстрації в "Дії"

Тепер змінити місце проживання онлайн можна буде в декілька кліків.
Від 8 лютого в застосунку "Дія" і на порталі можна змінити місце реєстрації. Від минулого року ця послуга працювала як експериментальний проєкт, а також проходила бета-тестування.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття Diia Summit 2022.
"Сьогодні йде у минуле зміна місця реєстрації, або зміна прописки, як кажуть в народі, або пекло. Як кажуть ті, хто хоча б раз у житті міняв прописку. Від сьогодні жодних обліків, жодних кабінетів, паспортних столів, воєнкоматів та черг. Тепер змінити місце проживання онлайн можна буде в декілька кліків", - зазначив він.
Президент також зазначив, що про довідку, яку треба було носити разом з ID-карткою, тепер також можна забути.
Нагадаємо:
За два роки застосунком "Дія" користується 14 млн осіб. У ньому доступно наразі 11 цифрових документів та 8 послуг.
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