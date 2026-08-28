РФ змінює тактику ударів по Україні перед зимою: які об’єкти під загрозою

Мета — соціальний вибух взимку: як РФ намагається змусити Україну капітулювати

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Російські війська змінюють тактику і стратегію нанесення ударів. І наразі в пріоритеті є виключно цивільне населення і інфраструктура міст-мільйонників.

Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, передає «Київ 24».

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Експерт нагадав слова віцеспікера Держдуми РФ Петра Толстого, який цинічно запропонував перетворити міста України на «випалену землю».

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Снєгирьов попередив, що РФ активізуєє удари по містах-мільйонниках, саме по цивільному населенню, щоби змусити українців капітулювати.

«Тобто ідеться про те, що на вищому посадовому рівні країни-окупанта визначають той факт, що російські окупаційні війська змінюють тактику і стратегію нанесення ударів. І наразі в пріоритеті є виключно цивільне населення і інфраструктура міст-мільйонників. Причому, ця зміна тактики торкнулася в першу чергу ударів по логістичних складах. А йдеться про склади з продовольством, медикаментами, водоочисні споруди», — каже аналітик.

За його даними, ща останній тиждень було атаковано енергетичні об’єкти в 6 областях України. Таким чином окупанти спрямували основні удари по енергетичній інфраструктурі напередодні опалювального сезона. Експерт наголошує, що росіяни роблять все, щоб унеможливити проходження опалювального сезону і створити передумови для соціальних потрясінь на контрольованих Силами оборони України територіях. Це — основне завдання російських окупантів.

Нагадаємо, вчора, 27 серпня, у Києві та області від початку доби пролунало 13 тривог із вибухами, сьогодні, станом на 14:40, — 9.

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Експерти побоюються, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.

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