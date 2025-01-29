Зміна термінів ВЛК для обмежено придатних: Верещук назвала дві важливі речі

Верещук заявила, що термін проходження ВЛК для обмежено придатних можуть подовжити.

Термін проходження ВЛК на військовозобов'язаних, що мали статус "обмежено придатний" хочуть продовжити до 5 червня.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

За її словами, найближчим часом в оборонному Комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.

По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК обмежено придатними пропонують продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року.

По-друге, тим "обмежено придатним", яким ще немає 25 років, хочуть дозволити не проходити ВЛК повторно.

Верещук закликала народних депутатів підтримати даний законопроєкт.

Нагадаємо, що військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень.

Через те, що багато обмежено придатних військовозобов’язаних зволікали до крайнього терміну, на ВЛК утворилися великі черги.

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