Змінено порядок бронювання від мобілізації на підприємствах двох сфер економіки

До цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Уряд вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень.

Про це йдеться у постанові від 14 травня.

Зазначається, що військовозобов’язані працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, що визначені Мінцифри критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. До цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Крім того, підлягають бронювання працівники підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи для забезпечення безперебійного функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаних. На час мобілізації органи державної влади і місцевого самоврядування, а також деякі підприємства, установи/організації мають право забронювати працівників.

Яких працівників поки не призвуть до війська, а яких навпаки – бронювати заборонено, що робити роботодавцю у разі мобілізації працівника, розбирався ТСН.ua.

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