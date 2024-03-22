Зміни до мобілізації: комітет Верховної Ради ухвалив важливі рішення щодо відстрочки

комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроєкту, ухваленого в першому читанні.

У п’ятницю, 22 березня, комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглянув правки до законопроєкту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання. Було розглянуто 260 правок, зупинились на правці 2105.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

За її словами, комітетську правку щодо доглядачів ухвалено в такій редакції:

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду).

Окрім того, комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроєкту, ухваленого в першому читанні. Частина з них будуть мати бронювання, частина відхилена взагалі.

Зокрема, комітет не підтримав відстрочку для:

осіб начальницького складу НАБУ та ДБР;

співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний Посол;

особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій. Члени комітету вважають, що це питання треба врегульовувати в Законі про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію, адже всі громадяни згідно Конституції мають рівні права та обов’язки не зважаючи на релігійні та інші переконання;

для працівників позашкільної освіти;

для неповнорідних братів/сестер;

для творчих працівників, реставраторів , головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

Комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання - бюджетної та комерційної.

Наступне засідання профільного комітету ВР відбудеться в понеділок 25 березня.

Нагадаємо, напередодні комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради не підтримав пропозицію щодо надання відстрочки для прокурорів органів прокуратури та деяких чиновників.

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