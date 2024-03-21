Зміни до мобілізації: прокурори та деякі чиновники не отримають відстрочку – комітет Верховної Ради

Певні категорії державних службовців і прокурори матимуть право на бронювання згідно з порядком, який встановлено Кабміном.

В четвер, 21 березня, комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради не підтримав пропозицію щодо надання відстрочки для прокурорів органів прокуратури та деяких чиновників.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

Зокрема, комітет не підтримав правку щодо відстрочки для радників, помічників, прессекретаря президента, працівників секретаріатів голови ВР, його першого заступника та заступників, працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) у парламенті, працівників патронатних служб прем’єр-міністра та інших членів уряду й інших державних органів.

“Ці категорії, як і прокурори, матимуть право на бронювання згідно з порядком, який встановлено Кабміном, а не на безумовну відстрочку від мобілізації”, – повідомила Ірина Фріз.

Водночас профільний комітет Ради підтримав надання відстрочки:

усиновлювачам, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту здійснення усиновлення була дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми) позбавленою(-ими) батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, патронатним вихователям, на утриманні яких перебуває принаймні одна дитина-сирота або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

одному з батьків, які мають дитину до 18 років, якщо другий відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

жінкам і чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів за три місяці;

жінкам і чоловікам, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька в Книзі реєстрації народжень – на підставі частини першої 135 ст. Сімейного кодексу;

тим, хто виховує дитину з інвалідністю до 18 років;

тим, на утриманні у кого є повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Ірина Фріз також повідомила, що комітет взяв паузу до завтрашнього засідання для підготовки редакційної правки щодо людей, які зайняті доглядом за дружиною / чоловіком, дитиною, своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка).

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“Ця норма мала найбільшу дискусію, адже з одного боку, вона використовується ухилянтами, а з іншого – ми не маємо права порушити права тих, хто потребує догляду. До цієї норми подано 158 правок”, – зазначила народна депутатка.

Загалом профільний комітет Ради уже дійшов до 1845 правки до законопроєкту про мобілізацію.

Нагадаємо, у Верховній Раді вже четвертий тиждень триває епопея з опрацюванням правок до законопроєкту про мобілізацію перед винесенням його на голосування у другому читанні. Депутатам необхідно так виписати норми документа, щоб врахувати побажання суспільства, військових, бізнесу і самих можновладців.

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