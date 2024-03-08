Зміни до мобілізації: які обмеження для ухилянів виключили із законопроєкту — нардеп

Блокування рахунків вирішили виключити із законопроєкту, тому що влада може робити це нормативно-правовими актами Національного банку.
В оновленому законопроєкті про мобілізацію робоча група виключила обмеження щодо користування автотранспортом та блокування рахунків осіб, які ухиляються від призову.
Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в ефірі “Радіо Свобода”.
За словами нардепа, блокування рахунків вирішили виключити, тому що “влада може, в принципі, робити це нормативно-правовими актами Національного банку”.
“Всі інші обмеження, наскільки я пам’ятаю, вони підтримані робочою групою, і зараз будуть розглядатися на комітеті”, – зазначив він.
Водночас народний депутат наголосив, що головні норми, які зараз обговорюють у Раді, не стосуються обмежень.
“Перше - це демобілізація. Друге – це демобілізація законом чи рішенням Ставки. Третє - це питання щодо доглядальників за людьми з інвалідністю, і що з ними робити. І четверте - це електронний кабінет і повістка електронною поштою через електронний кабінет”, – розповів Івченко.
Нагадаємо, у Верховній Раді запевняють, що мобілізаційний законопроєкт можуть проголосувати вже у кінці березня. Гучні дискусії щодо норм скандального документа набирають обертів. Найбільший резонанс викликали правки щодо обмеження конституційних прав і свобод.
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