Без "Сертифікату захисника" не отримаєш меддопомогу: в "Дії" можуть запровадити новий документ

Такий сертифікат може з’явитися в "Дії" військовозобов’язаних.

У новому законопроєкті про зміни до мобілізації в Україні, над яким зараз працюють депутати, може бути передбачене запровадження "Сертифікату захисника" – фактично аналогу військового квитка.

Про це повідомляється у статті "BBC News Україна".

У матеріалі видання йдеться, що серед можливих новацій у законопроєкті щодо змін до мобілізації – запровадження "Сертифікату захисника" в мобільному застосунку "Дія", який буде фактично аналогом військового квитка.

За інформацією журналістів, військовозобов’язаний повинен буде що 60 днів оновлювати актуальні дані про себе в цьому застосунку.

"Демонструвати цей "сертифікат" громадянин має при реєстрації прав власності на нерухоме і рухоме майно, одруженні/розлученні, для отримання вищої освіти чи медичних послуг, а також для перетину держкордону", – вказано в матеріалі.

Що відомо про законопроєкт про зміни до мобілізації

Напередодні нардеп Федір Веніславський повідомив, що Верховна Рада готує законопроєкт про зміни щодо проведення мобілізації в Україні. Документ передбачає нові норми вручення повісток, норми щодо відстрочки від служби та норми щодо прав військовозобов’язаних. Зокрема, в документі хочуть прописати норму про вручення повістку через електронну пошту та рекомендованим листом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила мобілізації: що й коли може змінитися?

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