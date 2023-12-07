Без "Сертифікату захисника" не отримаєш меддопомогу: в "Дії" можуть запровадити новий документ

Такий сертифікат може з’явитися в "Дії" військовозобов’язаних.
У новому законопроєкті про зміни до мобілізації в Україні, над яким зараз працюють депутати, може бути передбачене запровадження "Сертифікату захисника" – фактично аналогу військового квитка.
Про це повідомляється у статті "BBC News Україна".
У матеріалі видання йдеться, що серед можливих новацій у законопроєкті щодо змін до мобілізації – запровадження "Сертифікату захисника" в мобільному застосунку "Дія", який буде фактично аналогом військового квитка.
За інформацією журналістів, військовозобов’язаний повинен буде що 60 днів оновлювати актуальні дані про себе в цьому застосунку.
"Демонструвати цей "сертифікат" громадянин має при реєстрації прав власності на нерухоме і рухоме майно, одруженні/розлученні, для отримання вищої освіти чи медичних послуг, а також для перетину держкордону", – вказано в матеріалі.
Що відомо про законопроєкт про зміни до мобілізації
Напередодні нардеп Федір Веніславський повідомив, що Верховна Рада готує законопроєкт про зміни щодо проведення мобілізації в Україні. Документ передбачає нові норми вручення повісток, норми щодо відстрочки від служби та норми щодо прав військовозобов’язаних. Зокрема, в документі хочуть прописати норму про вручення повістку через електронну пошту та рекомендованим листом.
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