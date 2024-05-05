Зміни правил перетину кордону: у ДПСУ відповіли, чи чекати на кардинально нові умови за законом про мобілізацію

Згідно з новим законом про мобілізацію, є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому, можливо, варто очікувати, що правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд, дещо зміняться. Проте це не будуть якісь кардинально нові умови.

Про це в ефірі телемарафону 5 травня розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Прикордонники щоденно відмовляють у виїзді 120-150 особам з різних причин, переважно людям, в яких немає відповідних документів, які б надавали право на перетин кордону.

Проте поки, станом на 5 травня, змін до правил перетину немає.

"Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд", - зазначив представник ДПСУ.

За словами Демченка, варто дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про власне зміни, нові категорії, або якісь інші умови перетину кордону.

"Не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни щодо правил перетину кордону", - підкреслив речник.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу 2 травня також зазначав: зважаючи на те, що до статті 23 Закону України "По мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни (стосовно умов відстрочки від призову), варто очікувати, що певні зміни торкнуться і правил перетину держкордону.

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