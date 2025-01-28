Зміни у бронюванні від 1 березня: хто втратить відстрочку і може бути мобілізованим

Від 1 березня в Україні набувають чинності нові правила бронювання від мобілізації. Підприємства мають потурбуватися про перебронювання до 28 лютого. Ця можливість у них є від грудня.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський в коментарі "Телеграфу".

Він пояснює, що необхідність перегляд критеріїв виникла, бо були помічені випадки зловживань. Після 28 лютого відбудеться або ж перебронювання, про яке підприємства мають потурбуватися вже зараз, або ж зняття відстрочок.

"За старою системою підприємство демонструвало відповідність критеріям, а після того, як отримувало критичність, у нього або аномально зростала кількість працівників, або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не дуже багато, але вони були", - наголосив Кисилевський.

Скільки саме українських працівників втратять право на відстрочку - сказати важко, наголосив він. Втім, навряд чи нова система бронювання спричинить суттєві зміни в переліку підприємств, які були критичними, вважає експерт.

"Так, хтось через невідповідність критеріїв відсіється, а хтось навпаки може детінізуватись і бронювати працівників", - каже Кисилевський.

Як повідомлялося, в Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації - від 8 лютого до 9 травня 2025 року. Це вже 14-й раз, коли парламент ухвалює подовження мобілізації в умовах війни

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