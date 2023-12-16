Зміни у мобілізації: хто отримає та втратить право на відстрочку за новим законопроєктом

Втрачають право на відстрочку та стають на військовий облік поліцейські, працівники БЕБ та співробітники державної пенітенціарної служби.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла оприлюднила останні напрацювання нового законопроєкту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, в якому визначено перелік осіб, які отримують та втрачають право на відстрочку.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці в суботу, 16 грудня.

Наразі триває опрацювання “реалістичної моделі” законопроєкту перед його реєстрацією у Верховній Раді. У чорновому документі передбачено, що відстрочку і право на звільнення мають:

всі особи з інвалідністю;

ті, хто має троє і більше дітей;

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має відстрочку і право на звільнення (тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку);

якщо у сім’ї є неповнолітня особа з інвалідністю;

якщо у сім’ї є повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною;

вагітні жінки та жінки в декреті;

тільки чинні нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом – підстава для звільнення;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочку, але не підставу для звільнення мають:

здобувачі послідовної вищої освіти, віком не більш ніж 30 років (включно);

усі науковці з вченими званням;

усі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягають мобілізації 6 місяців протягом звільнення:

строковики;

ті, хто був мобілізований, та звільнений.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю;

особи, звільнені з полону.

Підставу для звільнення мають особи:

які побували в полоні (недобровільно);

генерали за рішенням військового керівництва;

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяці (опрацьовується);

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18-25 років).

Втрачають право на відстрочку та стають на військовий облік поліцейські, працівники БЕБ та співробітники державної пенітенціарної служби.

Нагадаємо, відповідно до норм нового законопроєкту, жінки повинні будуть ставати на військовий облік та проходити базову загальновійськову підготовку.

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