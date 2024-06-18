Зміни у порядку вручення повісток: які документи повинна пред'явити уповноважена особа

Кабінет Міністрів України у вівторок, 18 червня, вніс зміни до постанови №560 Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зокрема уряд затвердив форму службового посвідчення, яке уповноважена вручати повістки особа повинна пред'явити на вимогу громадянина під час мобілізаційних заходів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мельничук пояснив, що таке посвідчення дійсне виключно на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної (військової) адміністрації, очільником якої видано посвідчення, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, посвідчення офіцера, військового квитка).

На момент публікації на урядовому порталі текст постанови поки що не опубліковано, тому наразі невідомо, як саме буде виглядати це службове посвідчення.

Нагадаємо, адвокатка роз'яснила, коли ТЦК має право повторно направити повістку за оновленим законом. Після другої повістки військкомат робить запит до відділу поліції про адміністративне затримання особи.

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