Зміни у правилах ВЛК: чого очікувати військовозобов'язаним

Міноборони внесло важливі зміни до Положення про ВЛК.

Відповідно до наказу № 686 Міністерство оборони України внесло важливі зміни до положення про військово-лікарську комісію (ВЛК) Збройних Сил України.

Про це розповіла військова адвокатка Дарія Голодняк.

Однією з ключових змін у розпорядженні є встановлення чітких термінів проведення медичних оглядів та досліджень. Тепер загальний строк проведення медичних оглядів — не більше 4 днів. Сюди входить проходження лікарів та необхідних досліджень.

У разі потреби додаткових лабораторних або інструментальних дослідженнях для уточнення стану здоров’я, строк може бути подовжений, але не більше ніж на 14 днів.

За цими змінами військовослужбовці або військовозобов'язані зможуть швидше отримати результати огляду.

Також є зміни у ступенях придатності. Відповідно до Таблиці розладів хвороб, діагнозів тепер профільні статті як і раніше поділяються на підпункти, які по-новому співвідносяться до ступеню придатності:

придатний до служби;

придатний до ТЦК та СП / тилових частин;

тимчасова непридатність з переоглядом;

непридатний до служби.

Раніше категорія "непридатний із виключенням із військового обліку" дозволяла військовозобов’язаним із серйозними діагнозами бути повністю виключеними з реєстру. Однак тепер це поняття скасоване.

Тепер, якщо за станом здоров’я особа непридатна до військової служби, вона все одно залишається військовозобов’язаною. Це означає, що навіть у цьому випадку громадянин перебуватиме на відповідному обліку. Це виключає можливість повного звільнення від військового обліку.

Нагадаємо, електронна ВЛК запрацює вже наступного року.

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