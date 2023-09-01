Зміни у роботі військово-лікарських комісій: у МОЗ опублікували перелік

У відомстві сформували дорожню карту змін у роботі ВЛК – організаційних, юридичних та цифрових.

На засіданні РНБО міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив про зміни, які відбуваються в роботі військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це в п'ятницю, 1 вересня, повідомили у пресслужбі МОЗ.

“У лютому поточного року були проведені опитування військовослужбовців та працівників ВЛК. Це дозволило детально вивчити проблеми і сформувати дорожню карту змін – організаційних, юридичних та цифрових”, - повідомили у відомстві.

У МОЗ опублікували перелік змін, які відбулися або тривають.

Розвантажено ВЛК та розширено їх пропускну спроможність

До широкомасштабної війни військово-лікарські комісії були лише у військових медичних закладах. Тепер огляд ВЛК також здійснюється в цивільних закладах лікування.

Це дозволило збільшити кількість ВЛК фактично вдвічі. Наразі залучено 819 цивільних медзакладів, 335 із них – для огляду діючих військовослужбовців.

Змінено підходи до медичного обстеження військовозобов’язаних

Раніше лікарі ВЛК здійснювали медичний огляд військовозобов’язаних громадян лише на базі центрів комплектування. Нещодавно такі обстеження були перенесені до цивільних медзакладів.

Військові адміністрації визначили потребу у кількості, після чого були укладені договори з НСЗУ. Вже законтрактовано 484 медзаклади на суму 22,6 млн грн.

Запроваджено електронну чергу

На початку року могли виникати довгі “живі” черги на ВЛК. Аби вирішити це питання було запроваджено електронний запис.

Понад 45 тисяч військовослужбовців уже скористалися цією послугою.

Навчання військових лікарів роботі з електронною системою охорони здоров’я

Більшість військових госпіталів раніше не працювали з ІТ-системою, не мали можливості бачити історії хвороб.

Зараз почала впроваджуватись медична інформаційна система, проводиться навчання, здійснюється компʼютеризація госпіталів. На ці потреби передано понад 1700 ноутбуків.

Впровадження електронного документообігу між суб'єктами системи

Раніше усі документи ВЛК передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало процес. Наразі електронний документообіг розгорнутий у 82% військових частин.

Спрощено отримання довідки про обставини травми № 5

Це один із важливих документів, що потрібний для поранених військових. Його отримання могло тривати до кількох місяців.

Зараз процес спрощений, якщо йдеться про поранення, що було отримано в результаті дій противника.

Запроваджено виїзні МСЕК для військовослужбовців

Проведено більш ніж 1,5 тисячі виїзних засідань комісій МСЕК, оглянуто понад 17 тисяч військовослужбовців безпосередньо в медзакладах, де вони проходять лікування.

Покращення сервісу ВЛК та безбар’єрність

Розроблено та доведено медзакладам рекомендації щодо обслуговування відвідувачів. Проводиться зовнішній моніторинг з уповноваженим ВРУ з прав людини для аналізу впровадження змін. Складено план впровадження безбарʼєрності для закладів системи Міноборони (зміна архітектурних рішень, ремонт, закупівля обладнання). У процесі – виділення фінансування.

Покращення інформування військовослужбовців

З цією метою видано довідник із алгоритмом дій для пораненого військовослужбовця, запущено “гарячу лінію”, вебсайт https://turbota.mil.gov.ua, яким скористалось більше ніж 100 тисяч користувачів, та інформування через додаток «Джура».

Змінено нормативно-правове регулювання

Ухвалено три закони України, дві постанови уряду, два накази Міноборони, завдяки яким:

спрощено отримання статусу учасника бойових дій, оформлення довідки № 5, отримання відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення, а також звільнення непридатних військовослужбовців з військової служби;

унормовано можливість створення ВЛК при цивільних закладах охорони здоровʼя;

врегульовано запровадження електронного обміну документами.

У МОЗ наголосили, що на цьому зміни щодо роботи ВЛК не закінчуються.

Зокрема, йдеться про питання обмежено придатних, удосконалення механізму оскарження рішень ВЛК, врегулювання виплат грошового забезпечення військовослужбовцям на лікуванні за кордоном.

“Крім цього, існує і людський фактор, який може нівелювати всі напрацювання. Протидія цьому, у тому числі спільно з правоохоронними органами, також дуже важливий напрям”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, головною темою якого стали підсумки перевірки всієї системи військово-лікарської комісії (ВЛК) по країні. За результатами засідання ухвалено важливі рішення.

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