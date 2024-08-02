Зміни у серпні 2024 – хто може втратити відстрочку від мобілізації

Хто з українців втратить відстрочку вже від 1 серпня 2024 року: перелік категорій.

Закон про мобілізацію № 3633, який ухвалили у травні, визначає, що частина українців втратить право на відстрочку від 1 серпня.

Хто з українців втратить відстрочку від мобілізації вже у серпні року, розбирався ТСН.ua.

Хто втратить відстрочку у серпні – перелік категорій

Наразі чоловіків призивають на військову службу від 25 років та до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб, бронювання або відстрочки.

Відповідно до законодавства України, відстрочку не можуть отримати:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);

особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов'язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний" – через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

У яких випадках чоловіки можуть втратити вже наявну відстрочку

Як випливає із закону, надана відстрочка підлягає анулюванню у таких випадках:

закінчення терміну дії;

завершення підприємством виконання робіт та послуг для забезпечення потреб ЗСУ інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки;

ліквідація держоргану, органу місцевого самоврядування, компанії, установи, організації;

звільнення військовозобов’язаного;

тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

надання відстрочки з інших причин, встановлених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна (відповідно до укладених міжнародних договорів України);

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) із сертифікованого процесу (процесів) на основі інформації, представленої Центром протимінної діяльності.

Раніше адвокатка Марина Бекало пояснила у коментарі ТСН.ua, як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти.

Відстрочки не буде! Мобілізують тих, кого раніше не чіпали!

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