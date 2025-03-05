Зміни у роботі ВЛК: що варто знати військовозобов’язаним

В Україні запроваджують зміни у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК), переходячи на цифрові формати та запроваджуючи нові правила для військовозобов’язаних.

Про які зміни у проходженні ВЛК слід знати українцям – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

ВЛК для людей з інвалідністю

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що люди з інвалідністю не підлягають направленню на ВЛК. Проте вони можуть за власним бажанням отримати висновок ВЛК.

Окрім того, люди з інвалідністю можуть подати через електронний кабінет призовника відомості про наявність інвалідності.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук зауважив, що також на ВЛК не направлятимуть тих, чиї дані про інвалідність будуть внесені до "Оберегу".

Як пояснив Мельничук, військовозобов’язані, котрі мають дитину з інвалідністю віком до 18 років, замість оригіналів документів можуть подавати копію медичного висновку, яку засвідчив орган соціального захисту, заклад охорони здоров'я, орган Пенсійного фонду України або копія завірена нотаріально.

Також з лютого можна надати копії й інших документів, що посвідчують інвалідність із підписом особи, яка їх видає (однак такий варіант можливий за умови пред’явлення оригіналів – ред.).

Що додали в Е-направлення

Нагадаємо, у лютому для українців стали доступні електронні направлення на військово-лікарську комісію у застосунку "Резерв+".

Міністр оборони України Рустем Умєров, анонсуючи запуск електронних направлень на ВЛК, зазначав, що така система допоможе мінімізувати корупційні ризики та бюрократичні перепони.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що з початку березня Е-направлення на ВЛК у "Резерв+" міститимуть дату прибуття на медогляд.

"Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг", – сказала вона.

За словами Черногоренко, військовозобовязаний може одразу вирушити до медзакладу у чітку дату та пройти огляд у конкретні терміни

Також вона додала, що е-направлення доступні тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК.

"Достатньо лише оформити запит у "Резерв+", – додала вона.

ВЛК переходить в електронний формат

Від 1 березня набрали чинності нові зміни до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України (ЗСУ).

Як повідомляли юристи юридичної компанії ЮК INSEININ, йдеться про:

направлення на медичний огляд лише в електронному форматі;

перехід на електронний документообіг.

З березня направлення на медичний огляд військовозобов’язаних до ВЛК здійснюватиметься винятково за рішенням керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також начальників центрів рекрутингу ЗСУ.

Весь процес формування направлення здійснюватиметься лише в електронній формі.

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Документація, яка створюється або заповнюється в процесі військово-лікарської експертизи, також переводиться в електронний формат.

За військового адвоката Юрія Лихачова, паперове направлення все ще можуть оформлювати, однак його мають внести до журналу реєстрації направлень та видавати під особистий підпис військовозобов’язаного.

Своєю чергою Рустем Умєров 5 березня повідомив, що медична інформаційна система ЗСУ уже доповнена електронним кабінетом військово-лікарської комісії

За його словами, відтепер:

висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку "Резерв+";

направлення на комісію відтепер автоматично надходитимуть із реєстру "Оберіг" до кабінету ВЛК;

постанови стосовно військовослужбовців зберігатимуться в Медичній інформаційній системі ЗСУ.

Також він додав, від 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання. Від 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.

Зміни у роботі ВЛК

Адвокатка Ольга Зелінська розповіла, що з березня 2025 року військовозобов’язані НЕ зможуть самостійно ініціювати проходження медкомісії, а направлення на ВЛК – виключно через ТЦК та СП.

Також вона роз’яснила, що з 1 березня 2025 року всі протоколи, висновки, медичні довідки та акти огляду оформлюватимуться виключно в цифровому форматі, а саме:

жодних паперових витягів або довідок – всі документи будуть в електронній базі;

скорочення бюрократії та пришвидшення процесу прийняття рішень;

посилення контролю за військово-лікарськими комісіями та усунення можливих зловживань.

Серед нововведень – новий критерій, а саме оцінка повсякденного функціонування особи.

Також введено новий механізм оцінки стану здоров'я військовозобов’язаних – оцінювання повсякденного функціонування особи. формувати електронне направлення для проходження такої оцінки будуть голови ВЛК.

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Витяги з рішень експертних груп щодо функціонування особи стануть офіційною підставою для визначення придатності до військової служби.

За словами Ольги Зелінської, ВЛК тепер проходитиме тільки у державних та комунальних медичних закладах, які мають договір із НСЗУ.

Також, особи віком до 45 років обов’язково проходитимуть додаткову оцінку щодо можливості служби в ДШВ, спецпідрозділах, морській піхоті, на підводних човнах та надводних кораблях

Серед нових вимог для медичних документів:

до офіційних медичних документів додається витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Він прирівнюється до акту огляду МСЕК та висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

За словами адвокатки, відтепер кожен етап процесу ВЛК реєструватиметься в електронній системі. Зелінська наголосила, що неможливо буде "обійти систему" або отримати висновок без реального медичного огляду.

Всі рішення будуть документуватися, що унеможливить підробку довідок.

Небезпека електронних ВЛК

Переведення медичної документації у цифровий формат в Україні може ускладнити доведення порушень з боку ВЛК, повідомив адвокат Роман Сімутін.

За його словами, лікарі можуть вносити висновки в електронний реєстр ("Хелсі") без реального огляду, а довести протилежне буде майже неможливо.

Як зауважив адвокат, завдяки цьому достовірними вважатимуться дані з електронного реєстру, а не слова мобілізованих.

"Це не вигадка, а реальні випадки із практики. А які дані будуть брати до уваги і кому вірити? Відомостям з електронного реєстру, чи словам незаконно мобілізованого? А якщо ваша медична документація про наявні хвороби оформлена 10 чи 20 років тому та не внесена в електронну систему охорони здоров’я "Хелсі", то вона і не буде врахована медичною комісією", – додав Сімутін.

Одним із негативних наслідків також є можливість надсилати електронні ВЛК у мобільний застосунок "Резерв+". Відповідно, вони будуть вважатися врученими у день їх надсилання.

Потім розпочнеться відлік днів, оскільки термін проходження ВЛК не може перевищувати 14 днів. У результаті порушення термінів, невчасного проходження або неприбуття на ВЛК за е-направленням – загрожують штрафи та оголошення у розшук.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що від 1 березня набирають чинності нові правила мобілізації, які вплинуть на військовозобов’язаних громадян.

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