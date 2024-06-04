Зміни в маршрутах до Польщі: "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків до Дорохуська

Частина звичних поїздів до/з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорохуськ через ремонти на польській залізниці від 23 червня до кінця літа.

Стартували продажі квитків на Дорохуськ.

Про це повідомляє пресслужбв "Укрзалізниці".

"Нагадуємо, що частина звичних для вас поїздів до/з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорохуськ через ремонти на польській залізниці від 23 червня до кінця літа. Тому якщо ви подорожуєте до Варшави або Любліна пересадковими поїздами №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро, шукайте їх у застосунку за місцем призначення "Дорохуськ". Наш застосунок підказуватиме цю опцію під час пошуку Варшави та Хелма", – йдеться у повідомленні.

У Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді "Укрзалізниці".

Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний потяг Інтерсіті+.

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