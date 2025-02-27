Зміни в мобілізації від 1 березня: що потрібно знати українцям

Чимало громадян можуть втратити бронювання від мобілізації.

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 9 травня 2025 року.

Відтак, з 1 березня набирають чинності нові правила мобілізації, які вплинуть на військовозобов’язаних громадян.

На що вони вплинуть та що варто знати українцям – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Оновлення даних в "Резерв+"

У випадку змін в особових даних, військовозобов’язані українці повинні оновити їх. Мова йде про адресу проживання, контактний номер телефону та електронну пошту.

Найшвидший спосіб актуалізувати свої дані – застосунок Резерв+.

У Міноборони України зауважують, що при оновленні даних, направлення на військово-лікарську комісію не видаватимуть. За потреби, його нададуть пізніше.

"У разі потреби таке направлення може бути видане пізніше", – повідомили у відомстві.

Перегляд критерії критичності для підприємств

Від 1 березня в Україні зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників під час мобілізації.

В указі президента йдеться, що компанія може отримати відповідний статус, якщо відповідає щонайменше трьом із таких вимог:

сплата податків і зборів – не менше 1,5 мільйона євро за звітний рік;

надходження в іноземній валюті – від 32 мільйонів євро на рік;

стратегічне значення для держави або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

кількість працівників – не менше 250 осіб;

середня зарплата – не нижча за середню в регіоні за попередній квартал.

Для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно подати заявку та необхідні документи. Оформлення відбуватиметься через застосунок “Дія”.

Підприємства, які отримали статус критичності, перевірятимуться центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією відповідно до визначених критеріїв.

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У разі виявлення невідповідностей статус критичності може бути скасований. Також, наступні шість місяців компанія матиме заборону на повторне подання документів для отримання бронювання.

В Мінекономіки нагадують, що для отримання статусу критично важливого підприємства потрібно:

визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо).

Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну).

Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів).

Отримати офіційне підтвердження.

Бронювання працівників

У листопаді 2024 року Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним до 1 грудня 2024 року, будуть діяти до 28 лютого 2025 року.

Це означає, що всі громадяни, які отримали бронювання через рішення Мінекономіки або через портал "Дія" до 1 грудня 2024 року, з 1 березня 2025 року втратять право на відстрочку.

Однак згодом, Кабінет міністрів продовжив відстрочку для заброньованих працівників до 31 березня

Після цього терміну може відбуватися або перебронювання, або зняття відстрочок.

Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. Ті, які підтвердять "критичність", зможуть бронювати працівників на рік.

Оформляє бронювання від мобілізації керівник, який подає відповідну заявку зі списком співробітників у застосунку "Дія".

Алгоритм оформлення бронювання працівника у застосунку:

зайдіть у кабінет громадянина;

оберіть розділ "Подати заяву";

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердьте, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень;

перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Рішення з‘явиться в електронному кабінеті та у застосунку "Резерв+". Заява обробляється до 72 годин. Підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес.

Хто потрапляє під 100% "броні"

Згідно з постановою Кабміну №36 дозволено бронювати 100% медичних працівників державних і комунальних медзакладів.

Відтак підлягають бронюванню всі військовозобов’язані медичні працівники (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

закладів громадського здоров’я;

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові.

Для решти фахівців, які працюють у медустановах – обмеження в бронюванні залишаються чинними.

Також право на 100% бронювання отримали всі військовозобов’язані, які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

До списку заброньованих входять й фахівці таких напрямків:

працівники державної служби надзвичайних ситуацій

виробники зброї, дронів, військових товарів;

працівники підприємств енергетичного, ядерного, вугільного, нафтогазового комплексів;

працівники підприємств ОПК, які мають контракти із ЗСУ;

будівельники фортифікацій;

поліцейські.

Зміни у проходженні ВЛК

З 1 березня 2025 року в Україні набирають чинності нові зміни до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України (ЗСУ), пояснюють адвокати військово права ЮК INSEININ пояснили, що відповідний наказ Міністерства оборони України № 4 від 03.01.2025 року затверджує новий порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних та призовників.

Йдеться про:

направлення на медичний огляд лише в електронному форматі;

перехід на електронний документообіг.

Юристи роз’яснили, що з 1 березня 2025 року направлення на медичний огляд військовозобов’язаних до ВЛК буде здійснюватися виключно за рішенням керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також начальників центрів рекрутингу ЗСУ.

Весь процес формування направлення здійснюватиметься тільки в електронній формі.

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Документація, яка створюється або заповнюється в процесі військово-лікарської експертизи, також переводиться в електронний формат.

Також, Кабмін ухвалив рішення, що особи з інвалідністю не підлягають направленню на ВЛК. Але особи з інвалідністю можуть за власним бажанням отримати висновок ВЛК.

Окрім того, особи з інвалідністю можуть подати через електронний кабінет призовника відомості про наявність інвалідності.

Кого можуть мобілізувати з 1 березня

Мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років.

Йдеться про тих, хто має досвід служби у війську або ті, яких визнали придатними для військової служби.

Окремо для мобілізації виділені категорії людей, яких раніше зняли з обліку, але тепер вони знову визнані придатними для служби та ті, хто мав статус "обмежено придатний". Вони зобов'язані пройти повторну медкомісію до 5 червня включно.

Також призову підлягатимуть військовозобов'язані 25-60 років - без досвіду військової служби, і ті, які раніше мали статус "обмежено придатні".

Українці старше 50 років також підлягають мобілізації.

За словами заступниці начальника РТЦК та СП у Києві Лариси Козак, ця категорія – це майбутні водії, логісти, тиловики.

Нагадаємо, українці, що проживають закордоном можуть отримати бронювання від мобілізації.

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