Зміни в мобілізації: закон повинен мотивувати, а не карати — політолог

Законопроєкт про мобілізацію, над яким наступного тижня розпочне працювати профільний комітет Верховної Ради, повинен передбачати норми для мотивації військовозобов’язаних, а не їх покарання.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, при розгляді цього законопроєкту в ЗМІ увага була сконцентрована насамперед на різних обмеженнях і покараннях.

“Можливо, це було пов’язано і з суто адміністративним підходом, який панував в самому законопроекті. Деякі народні депутати, зокрема Єгор Чернєв, пропонують посилити в законопроекті мотивуючі норми. Це правильна ідея і в політичному і в змістовному сенсі. На мій погляд для добровольців та їх родин має бути ціла низка соціальних пільг”, - стверджує він.

Зокрема, на думку Володимир Фесенка, для тих, хто зараз на фронті дуже важливою є норма про те, що людину мобілізують на 36 місяців.

“Ця норма закону потребує певної конкретики, щоб зокрема потім не було різних суб’єктивних зловживань. Також треба зазначити, що ця норма розповсюджується і на тих, хто добровільно пішов захищати Україну в перші дні війни”, - наголосив він.

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Володимир Фесенко також зауважив, що, за деякою інформацією, до обговорення законопроєкту будуть залучені не тільки народні депутати, але й представники Міноборони і Генштабу.

“Я б радив долучити до цієї роботи і міністра фінансів, або когось з його заступників, щоб Мінфін проявляв не відсторонену позицію, а надавав роботі над цим законопроектом певне фінансове обґрунтування”, - наголосив політолог.

Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує пропозицій від Міноборони та Генерального штабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію, бо грошей у бюджеті на це немає.

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