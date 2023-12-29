Зміни в мобілізації: закон повинен мотивувати, а не карати — політолог

Для добровольців та їхніх родин має бути передбачена ціла низка соціальних пільг.
Законопроєкт про мобілізацію, над яким наступного тижня розпочне працювати профільний комітет Верховної Ради, повинен передбачати норми для мотивації військовозобов’язаних, а не їх покарання.
Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.
За його словами, при розгляді цього законопроєкту в ЗМІ увага була сконцентрована насамперед на різних обмеженнях і покараннях.
“Можливо, це було пов’язано і з суто адміністративним підходом, який панував в самому законопроекті. Деякі народні депутати, зокрема Єгор Чернєв, пропонують посилити в законопроекті мотивуючі норми. Це правильна ідея і в політичному і в змістовному сенсі. На мій погляд для добровольців та їх родин має бути ціла низка соціальних пільг”, - стверджує він.
Зокрема, на думку Володимир Фесенка, для тих, хто зараз на фронті дуже важливою є норма про те, що людину мобілізують на 36 місяців.
“Ця норма закону потребує певної конкретики, щоб зокрема потім не було різних суб’єктивних зловживань. Також треба зазначити, що ця норма розповсюджується і на тих, хто добровільно пішов захищати Україну в перші дні війни”, - наголосив він.
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Володимир Фесенко також зауважив, що, за деякою інформацією, до обговорення законопроєкту будуть залучені не тільки народні депутати, але й представники Міноборони і Генштабу.
“Я б радив долучити до цієї роботи і міністра фінансів, або когось з його заступників, щоб Мінфін проявляв не відсторонену позицію, а надавав роботі над цим законопроектом певне фінансове обґрунтування”, - наголосив політолог.
Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує пропозицій від Міноборони та Генерального штабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію, бо грошей у бюджеті на це немає.
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