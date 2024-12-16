Зміни в МЗС та $20 млрд від активів РФ: головне зі звернення Зеленського

Президент розповів про зміни в МЗС, дохід від активів РФ, участь військ КНДР у війні та прокоментував новий пакет санкцій проти ворога.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на рахунок України у Світовому банку надійшло $20 млрд від заморожених російських активів.

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні 16 грудня.

"Окремо проговорили роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку. Є конкретні програми, і в наступному році ми зможемо додати об'єм енергії завдяки цим програмам. Також є додаткові кошти на проєкти енергоефективності", – розповідає президент.

Також влада поступово узгоджує нові призначення послів України та заміни в дипломатичному корпусі.

"Ми готуємо посилення нашої команди. Зовнішньополітична робота наступного року буде ще напруженішою, ніж цьогоріч. Наступний рік повинен стати часом встановлення надійного миру. Сильна і скоординована робота – це найважливіше", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент прокоментував ухвалення Європейським Союзом 15-го пакету санкцій через повномасштабне вторгнення Росії.

"Вдячний партнерам за цю підтримку, примус Росії до миру. Серед іншого є санкції проти "тіньового" танкерного флоту, який Росія використовує, щоб фінансувати агресію. Це важливий крок, щоб усі російські танкери, всі компанії та фізичні особи, які допомагають Росії фінансувати війну, були санкціоновані. Треба продовжувати цей тиск і не давати їм адаптуватися до санкцій", – підкреслив Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про участь північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії.

"Сили оборони України та наша розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", – наголошує президент.

Нагадаємо, в Пентагону є дані, які вказують на втрати серед солдатів КНДР – як убитими, так і пораненими.