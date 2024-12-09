Зміни в порядку виплат одноразової допомоги ВПО: хто отримає "Зимову підтримку"

Допомога "Зимова підтримка" більше не враховуватиметься в розрахунку сукупного доходу сім'ї.

Урядом змінено порядок обчислення доходів сім'ї для соціальної допомоги та виплати одноразової допомоги дітям і людям з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб на зиму 2024-2025 років.

Про це розповів постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він повідомив, що внесено зміни до порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї та надання пільг, згідно з якими одноразова допомога "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" не враховуватимуться при розрахунку доходів сім'ї.

За його словами, зокрема, дітям та особам з інвалідністю I групи серед ВПО одноразову допомогу на зимовий період 2024-2025 років виплачуватимуть через організації, що займаються доставкою пенсій за фактичним місцем проживання, якщо немає можливості перерахувати кошти на банківські рахунки. Також змінено порядок передання відомостей про отримувачів одноразової допомоги "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" до Пенсійного фонду та Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики.

Нагадаємо, якщо громадяни подадуть заявку на отримання тисячі від Зеленського, перебуваючи за кордоном, вони зобов'язані повернути отримані кошти.

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