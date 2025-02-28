Пенсії, нові чеки та виплати ВПО: про які нововведення від 1 березня слід знати українцям

Чимало змін відбудеться в соціальній та економічній сферах.

Від 1 березня в Україні набирають чинності нові правила та зміни, які торкнуться багатьох сфер життя громадян.

ТСН.ua зібрав ключові нововведення з початку березня 2025 року, про які варто знати українцям.

Нові фіскальні чеки

Від 1 березня в Україні запроваджуються нові форми чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО), повідомляє Мінфін.

Відповідно до наказу відомства №601 від 22 листопада, чеки, оформлені за старими зразками, більше не визнаватимуться розрахунковими документами, а їх використання вважатиметься порушенням законодавства.

Якщо бракуватиме навіть одного нового реквізиту, це розцінюватиметься як не видавання чека.

У загальному випадку за невидавання чека штрафи такі:

100% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за порушення, вчинене вперше;

150% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за кожне наступне порушення.

Утім, для ФОПів, які не торгують підакцизними товарами, побутовою технікою, ліками, ювелірними виробами, до 31 липня 2025 року діятиме перехідний період.

Також від 1 березня в тестовому режимі запрацює електронна система контролю за обігом алкоголю та тютюнових виробів. У нових чеках обов'язково має бути зазначений цифровий код марки акцизного податку.

Зміни у правилах бронювання

Уряд продовжив відстрочку співробітників критично важливих підприємств до 31 березня. Раніше вона надавалася до кінця лютого.

Після цього терміну може відбуватися або перебронювання, або скасування відстрочок.

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Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. Ті, які підтвердять "критичність", зможуть бронювати працівників на рік.

Оформляє бронювання від мобілізації керівник, який подає відповідну заявку зі списком співробітників у застосунку "Дія".

Варто зауважити, що від 1 березня в Україні зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств.

В указі президента йдеться, що компанія може отримати відповідний статус, якщо відповідає щонайменше трьом із таких вимог:

сплата податків і зборів – не менше 1,5 мільйона євро за звітний рік;

надходження в іноземній валюті – від 32 мільйонів євро на рік;

стратегічне значення для держави або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

кількість працівників – не менше 250 осіб;

середня зарплата – не нижча за середню в регіоні за попередній квартал.

Обмеження виїзду за кордон

Водії-чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, з березня перетинатимуть кордон за новими правилами.

Зокрема, змінилися правила виїзду для чоловіків 18-60 років, які перевозять гуманітарну допомогу та медичні вантажі під час воєнного стану: тепер вони повинні дотримуватися загальних вимог, без погодження з Мінрегіоном або військовими адміністраціями.

Також, від 3 березня митці не зможуть виїхати за кордон.

Мінкульт ініціював зміни для боротьби зі зловживаннями, пов'язаними з виїздом митців та медійників за кордон під час війни. Через прогалини в законодавстві чоловіки призовного віку часто не повертаються після тимчасового виїзду.

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"У зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону", – зазначили у МКСК.

Проєкт змін до постанови Кабміну знаходиться на стадії погодження.

Тарифи на комунальні послуги

Підвищення цін на комунальні послуги не передбачено.

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів України, ціни а енергоносії найближчим часом не зміняться.

Відповідно до постанови Кабміну, тариф на електроенергію за ціною 4,32 гривень/кВт-год зафіксований до 30 квітня. Варто додати, що власники двозонних лічильників можуть економити, сплачуючи за світло 2,16 гривень/кВт-год у нічні години (з 23:00 до 07:00 години).

Більшість тарифів на комунальні послуги зафіксована мораторієм Кабміну, відповідно на час дії воєнного стану уряд заборонив підвищення вартості послуг теплопостачання, гарячої води та газу.

Найбільший постачальник блакитного палива в Україні компанія "Нафтогаз України" встановила тариф на природний газ ще у 2023 році, який діятиме до 30 квітня 2025 року включно. Вартість одного кубічного метра становить 7,96 гривень.

Виплати ВПО

Від 1 березня автоматично продовжаться виплати для ВПО ще на шість місяців, а саме до 1 вересня 2025 року. У Мінсоцполітики зауважують, що допомогу надалі отримуватимуть 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Розмір допомоги становить:

для дорослих – дві тисяч гривень на місяць;

для дітей та осіб з інвалідністю – три тисячі гривень.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

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Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9,4 тисячі гривень (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).

Також допомога передбачена:

для пенсіонерів, у яких розмір пенсії не перевищує 9,4 тисячі гривень;

людей з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років та важкохворим дітям:

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

родинам, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

родинам з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;

вагітним жінкам, починаючи з 30 тижня вагітності.

Разом з тим для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид підтримки – субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України або в яких житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Зміни у проходженні ВЛК

Від 1 березня набирають чинності нові зміни до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України (ЗСУ), пояснюють адвокати військово права ЮК INSEININ. Відповідний наказ Міністерства оборони України № 4 від 03.01.2025 р. затверджує новий порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних і призовників.

Йдеться про:

направлення на медичний огляд лише в електронному форматі;

перехід на електронний документообіг.

Юристи роз’яснили, що направлення на медичний огляд військовозобов’язаних до ВЛК здійснюватиметься винятково за рішенням керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також начальників центрів рекрутингу ЗСУ.

Весь процес формування направлення здійснюватиметься лише в електронній формі.

Документація, яка створюється або заповнюється від час військово-лікарської експертизи, також переводиться в електронний формат.

Підвищення пенсій

В березні проведуть чергову індексацію пенсій. Пенсіонери від 1 березня отримають перерахунок своїх виплат, що дозволить їм отримувати на кілька сотень, а подекуди навіть понад тисячу гривень більше.

Мінімальна та максимальна допустима сума доплати після проведення індексації – це 100 та 1,5 тисячі гривень відповідно.

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Підвищення торкнеться лише “голої” пенсії, без урахування надбавок.

Наприклад, якщо індексація буде на рівні 10%, то українцям можуть додати до пенсії наступні суми:

мінімальну надбавку у 100-200 гривень – отримають люди, чия розрахункова пенсія є меншою за мінімальну пенсію (2,3 гривень);

надбавки від 300 до 400 гривень – можуть отримати українці з розрахунковою пенсією від трьох до чотирьох тисяч гривень;

на надбавки від 400 до 500 гривень – можуть розраховувати люди з пенсією до п'яти тисяч гривень;

підвищення від тисячі гривень – отримають ті, чия розрахункова пенсія перевищує 10 тисяч гривень.

Таким чином, розмір підвищення пенсії залежить від розрахункової суми пенсії. Найзначніше підвищення отримають ті, у кого пенсія вище 10 тисяч гривень.

Кому не підвищать пенсії від 1 березня:

тим, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років;

тим, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів що становить 23,6 тисяч гривень;

для пенсіонерів, які працюють. Перерахунок їхніх пенсій відбудеться у квітні.

Оновлення декларацій із сімейними лікарями

Деякі українці у березні мають верифікувати декларації, якщо інформація у медичній системі не збігається з державними реєстрами.

Кого це стосується:

неповнолітні пацієнти: якщо дитина отримала ID-картку, потрібно замінити у системі дані свідоцтва про народження. Важливо, щоб у дитини був ідентифікаційний код;

Люди, які змінювали документи (якщо ви змінили прізвище, паспорт або номер телефону, ці дані потрібно оновити в системі. Особливо це стосується тих, хто перейшов із паспорта-книжечки на ID-картку);

пацієнти, які уклали декларацію 2018 року;

ті, хто не відвідував лікаря три роки.

Як перевірити декларацію:

переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря

звернутися до реєстратури медзакладу для уточнення даних

перевірити декларацію в особистому кабінеті електронної медичної системи (наприклад, HELSI)

у разі необхідності звернутися до контакт-центру НСЗУ

Зниження цін на ліки

Від 1 березня знизяться на 30% відпускні ціни на 100 найпопулярніших українських лікарських засобів.

До сотні лікарських засобів, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли:

20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія “Дарниця”;

17 позицій – “Фармак”;

22 позиції – Київський вітамінний завод;

5 позицій – “Кусум Фарм”;

6 позицій – “Юрія-Фарм”;

8 позицій – корпорація “Артеріум”;

2 позиції – фармацевтична фабрика “Віола”;

3 позиції – Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод;

10 позицій – "ІнтерХім".

Зокрема, у цьому списку є ліки, які застосовуються проти кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші. Мова йде про "Гідазепам", "Цитрамон", "Парацетамол", "Ібупрофен", "Валідол", "Корвалол".

Ціни на пальне

Вартість бензину та дизельного пального в Україні у березні 2025 року не зазнає значних змін. Якщо ціни й зміняться, то не більше ніж на 50 копійок через ситуацію на нафтовому ринку.

За словами експерта паливного ринку Дмитра Леушкіна, ціни на пальне в Україні у березні 2025 року можуть взагалі не змінитись.

Експерт зазначив, що на ринку достатньо пального, навіть з урахуванням майбутньої посівної кампанії. Водночас у березні її початок малоймовірний.

За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, аграрний сезон не спричинить зростання цін на пальне, оскільки логістика в Україні працює стабільно.

Здешевшання "молочки"

Вже у березні 2025 року вартість молочних продуктів почне знижуватися.

За словами провідного наукового співробітника Інституту аграрної економіки Івана Свиноуса, це пов’язано з початком сезону "великого молока".

Весна – період, коли більшість корів телиться, що збільшує виробництво молока і, відповідно, пропозицію на ринку.

Зростання обсягів виробництва при зниженій купівельній спроможності населення призводить до падіння закупівельних цін, незалежно від сорту молока. За оцінками експертів, у березні очікується таке зниження:

молоко вищого сорту ("екстра") – на 5%, до 17,90 гривень/кг (без ПДВ).

молоко вищого ґатунку – на 6%, до 17,40 гривень/кг.

молоко першого сорту – на 9%, до 16,30 гривень/кг.

Водночас Іван Свиноус зазначає, що суттєвого падіння роздрібних цін чекати не варто, виходячи з цін на ресурси для виробництва молочної продукції стримуватиме зниження вартості у магазинах.

За прогнозами, у березні 2025 року пастеризоване молоко 2,5% жирності може коштувати 39,4 гривень/кг (-2,5%), вершкове масло 72,5% жирності – 328,6 гривень/кг (-5%), а сир 9% жирності – 152 гривень/кг (-4%).

Повернення після СЧЗ

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, повинні були до 1 березня 2025 року повернутися на службу.

Тоді всі виплати та соціальні гарантії могли поновитися за 72 години, а військовий мав можливість перевестись через Армія+ в інший підрозділ за рекомендаційним листом, повідомляють у Міноборони.

Після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за спрощеним алгоритмом через Армія+. Поновлення на службі може зайняти декілька місяців,

а грошове забезпечення та соціальні гарантії не відновлюватимуться до моменту поновлення.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що від 1 березня в Україні набирають чинності нові правила мобілізації, які вплинуть на військовозобов’язаних громадян.

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