Змінили тактику: окупанти перекинули до Авдіївки спецпідрозділи та почали використовувати більше танків

Російські окупанти продовжують штурмувати Авдіївку. Вони перекинули туди підрозділи спецпризначенців, які почали використовувати більше танків.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

За його словами, російські окупанти раніше застосовували біля Авдіївки тактику малих піхотних груп. Проте останнім часом вони почали застосовувати більше бронетехніки: зокрема, танки та бойові машини піхоти. Крім того, до Авдіївки перекинули спецпідрозділи.

"Там регулярна російська армія, дуже добре підготовлена, мотострілки, десантники, є спецпризначенці", – заявив Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, що ЗСУ направили на порятунок Авдіївки одну з найкращих бригад.

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