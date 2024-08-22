Змінили Тису на інший напрямок: ЗМІ назвали вкрай ризикований маршрут для ухилянтів

Деякі військовозобов'язані українці обирають для втечі вкрай небезпечний шлях до Польщі через Білорусь.

Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф".

За інформацією видання, ухилянти намагаються перетнути кордон з Білоруссю на території Волинської області, а далі виїхати до Польщі.

Проте такий маршрут є смертельно небезпечним. По перше, прикордонні ділянки з української сторони багато де заміновані. Скоріше за все, з білоруської сторони так само.

"Нема жодних гарантій, що білоруські прикордонники, не затримають і не притягнуть "чужинця" до відповідальності... А враховуючи тісні зв'язки Мінська з Москвою, затриманих українців цілком можуть передати російській стороні для участі у т.зв. "СВО". Використати такого українця можуть і як "обмінний фонд", – зазначають у виданні.

Також журналісти зауважують, що затримання білоруськими прикордонниками може не фіксуватися офіційно, що майже унеможливлює надання допомоги таким особам з боку української влади.

Що кажуть у ДПСУ

Представник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Телеграфу" відповів, що такий маршрут навряд чи використовують на практиці.

"Наскільки мені відомо, порушення кордону в тих межах не фіксується. Хоча перетнути кордон можна деінде. Просто ми таких спроб там не фіксуємо", – сказав він.

За інформацією ДПСУ, найбільше спроб нелегального перетину досі залишається на кордонах з Молдовою та Румунією.

Нагадаємо, днями диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання третини армії до кордону з Україною.У ДПСУ оцінили, чи є загроза від таких дій білоруського диктатора.

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