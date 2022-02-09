Змінили зачіски і колір волосся: в Одесі знайшли школярку, яка втекла з коханим від батьків у Львівській області

Змінили зачіски і колір волосся: в Одесі знайшли школярку, яка втекла з коханим від батьків у Львівській області

Вони постійно змінювали місцеперебування.

В Одесі поліція розшукала зниклих наприкінці січня школярку та її хлопця. Правоохоронці Львівщини передали орієнтування одеським колегам.

Про це йдеться у повідомленні поліції регіону.

З’ясувалося, що дівчина пішла з дому через конфлікт з батьками, які були проти дружби з хлопцем. Закохані почали переїжджати від міста до міста і опинилася у знайомих в Одесі.

Поліція Одеської області

"Дівчина з хлопцем гарно конспірувалися: змінили зачіски і перефарбували колір волосся, – сказав начальник відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Максим Жарков. – Ми поговорили з ними про наслідки таких втеч, поки чекали на приїзд колег зі Львова, а сьогодні зранку вони поїхали додому".

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Нагадаємо, співробітники поліції знайшли 18-річного студента одного з університетів Миколаєва, який зник влітку 2021 року. Хлопець перебував у Херсонській області, де працював на сезонній роботі. Додому вертатись він не збирався.

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