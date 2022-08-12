Змінились правила в’їзду на окуповані території з Запорізької області: що слід знати

Правила виїзду на тимчасово окуповану територію через Запорізьку область змінились. Від 12 серпня заявки будуть подаватися виключно в електронному вигляді за оновленою формою.

Слід зазначити, що черга охочих в’їхати на окуповану територію, сформована за заявками до 11 серпня включно, зберігається.

Про це повідомляє Луганська ОДА.

"Затверджено новий порядок виїзду на тимчасово окуповану територію через Запорізьку область – зміни діють від 12 серпня. Необхідно звернути увагу, що із 12 серпня заявки будуть подаватися виключно в електронному вигляді за оновленою формою. Внесення змін у заявку щодо дати виїзду, марки та державного номеру автомобіля, списку осіб, які включені до заявки на виїзд, не дозволяється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів (товарів) здійснюється у складі колон через визначений блокпост у с. Кам’янське. Формування колон для виїзду відбувається на майданчику за адресою пункту пропуску: Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя щоденно з 06:00 до 17:00.

Виїзд на тимчасово окуповану територію організується з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Охочим в’їхати на окуповану територію слід мати при собі документи, що посвідчують особу, відповідні документи на транспортний засіб, документи на товар (вантаж), що перевозиться.

Наголошується, що військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих органів, що здійснюють свою діяльність у пункті пропуску та на блокпостах, в межах чинного законодавства мають право проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак за маршрутом слідування колони, включення до її складу забороняється:

вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;

автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості більше двадцяти двох, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, окрім транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій.

"У разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю громадян може бути введене тимчасове обмеження (заборона) руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони", - наголошують в Луганській ОДА.

Заявка для виїзду цивільних осіб на тимчасово окуповану територію Луганської області: https://forms.gle/3pwuMUhf4vRR8AWc8

Номера телефонів для надання консультацій жителям Луганщини: 099-213-88-81, 093-161-57-03.

Порядок виїзду на тимчасово окуповану територію - за посиланням.

Інструкція з оформлення заявок для виїзду на тимчасово окуповану територію - за посиланням.

Нагадаємо, віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що обов'язкова евакуація мирних мешканців із зони ведення бойових дій передбачає розселення всіх переселенців. Так, саме держава повністю бере на себе витрати з забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.

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