Змінити спосіб виплат пенсій можна дистанційно, але є одна умова

Через війну з Росією багато українських пенсіонерів, рятуючись від війни, залишили свої домівки та не можуть отримувати пенсії як раніше. Як змінити спосіб оплати пенсій - в матеріалі ТСН.ua
Єдина умова - щоб поміняти спосіб отримання пенсій, потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Як дистанційно змінити спосіб виплати пенсій?
- Потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду України. Зайти в «Особистий кабінет» натиснути пункт «Про пенсійне забезпечення».
- Вибрати «Внесення змін до пенсійної справи», далі – «Заява про зміну способу виплати пенсії».
- Заповнити потрібні поля форми заяви.
- Завантажити відскановані документи.
- Підписати заяву КЕПом, вона автоматично надійде до Пенсійного фонду України.
При формуванні електронної заяви потрібно додати файли таких сканованих документів:
- паспорт,
- ідентифікаційний код,
- заява з реквізитами з банківської установи – в разі переходу на банк.
Після опрацювання звернення іформація щодо зміни способу виплати буде відображатися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України у вкладці «Мої повідомлення».
Консультації з пенсійних питань за телефонами контакт-центру 0-800-219-108 (дзвінки безкоштовні), 50-88-81, 50-88-82, 50-88-83.
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