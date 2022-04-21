Змінити спосіб виплат пенсій можна дистанційно, але є одна умова

Змінити спосіб виплат пенсій можна дистанційно, але є одна умова

Через війну з Росією багато українських пенсіонерів, рятуючись від війни, залишили свої домівки та не можуть отримувати пенсії як раніше. Як змінити спосіб оплати пенсій - в матеріалі ТСН.ua

Єдина умова - щоб поміняти спосіб отримання пенсій, потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як дистанційно змінити спосіб виплати пенсій?

Потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду України. Зайти в «Особистий кабінет» натиснути пункт «Про пенсійне забезпечення».

Вибрати «Внесення змін до пенсійної справи», далі – «Заява про зміну способу виплати пенсії».

Заповнити потрібні поля форми заяви.

Завантажити відскановані документи.

Підписати заяву КЕПом, вона автоматично надійде до Пенсійного фонду України.

Як змінити спосіб оплати пенсії

При формуванні електронної заяви потрібно додати файли таких сканованих документів:

паспорт,

ідентифікаційний код,

заява з реквізитами з банківської установи – в разі переходу на банк.

Після опрацювання звернення іформація щодо зміни способу виплати буде відображатися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України у вкладці «Мої повідомлення».

Консультації з пенсійних питань за телефонами контакт-центру 0-800-219-108 (дзвінки безкоштовні), 50-88-81, 50-88-82, 50-88-83.

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