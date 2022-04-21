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Змінити спосіб виплат пенсій можна дистанційно, але є одна умова

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Змінити спосіб виплат пенсій можна дистанційно, але є одна умова

pixabay.com

Через війну з Росією багато українських пенсіонерів, рятуючись від війни, залишили свої домівки та не можуть отримувати пенсії як раніше. Як змінити спосіб оплати пенсій - в матеріалі ТСН.ua

Єдина умова - щоб поміняти спосіб отримання пенсій, потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як дистанційно змінити спосіб виплати пенсій?

  • Потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду України. Зайти в «Особистий кабінет» натиснути пункт «Про пенсійне забезпечення».
  • Вибрати «Внесення змін до пенсійної справи», далі – «Заява про зміну способу виплати пенсії».
  • Заповнити потрібні поля форми заяви.
  • Завантажити відскановані документи.
  • Підписати заяву КЕПом, вона автоматично надійде до Пенсійного фонду України.
Як змінити спосіб оплати пенсії / ©
Як змінити спосіб оплати пенсії

При формуванні електронної заяви потрібно додати файли таких сканованих документів:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • заява з реквізитами з банківської установи – в разі переходу на банк.

Після опрацювання звернення іформація щодо зміни способу виплати буде відображатися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України у вкладці «Мої повідомлення».
Консультації з пенсійних питань за телефонами контакт-центру 0-800-219-108 (дзвінки безкоштовні), 50-88-81, 50-88-82, 50-88-83.

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