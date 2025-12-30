ТСН у соціальних мережах

Змінюємо освіту, щоб змінити державу: як Азов підтримує шкільні реформи Новини компаній

Бригада «Азов» долучилась до реформ освітньої програми. В українських школах впроваджується новий формат викладання предмету «Захист України», де професійні військові розповідають про навички домедичної допомоги, показують, як працює зброя та вибудовується стратегія. 

Змінюємо освіту, щоб змінити державу: як Азов підтримує шкільні реформи

Сьогодні важливо залишатися поруч із молоддю: говорити з ними просто, чесно про речі, які можуть здаватися далекими або незрозумілими. Тому оновлений предмет набуває нового змісту: не налякати, а підтримати; не «вчити воювати», а допомогти зрозуміти, як убезпечити себе та близьких. Тож інструктори Бригади НГУ «Азов» долучилися, щоб зробити шкільні знання життєвими та максимально доступними.

Освітня діяльність «Азову»

У реформі предмета «Захист України» азовці відіграють роль наставників для вчителів і кураторів шкільних осередків, а також гостей на уроках. Вони передають навички, які отримали в реальних умовах, але подають їх у шкільному, освітньому форматі. Серед напрямів, які інструктори допомагають пояснити дітям:

  • Основи домедичної допомоги та стабілізації постраждалого;

  • інженерна безпека й розуміння ризиків довкола;

  • базові принципи роботи з дронами;

  • радіозв’язок та орієнтування;

  • психологічні реакції на стрес і способи поводження в небезпечних ситуаціях.

Це співпраця, що вийшла за межі консультацій: досвід азовців проходить крізь учителів, щоб школярі отримували знання не про війну, а про життя під час війни, відповідальність і безпеку.

Рекрутинг: вибір, який роблять дорослі

Коли сьогоднішні учні стануть дорослими, хтось із них може замислитися про службу. Для цього існує рекрутинговий центр, який працює з повнолітніми кандидатами. Там пояснюють умови служби, відбір, підготовку та можливі напрямки розвитку.
Служба за контракт 18-24 — це виважене рішення, яке людина ухвалює, маючи достатнє розуміння особливостей роботи. Рекрутери допомагають визначити, чи підходить людині військова справа, і підказують шлях підготовки. Майбутні військові можуть обрати актуальні вакансії в Азов:

  • Піхотні підрозділи спецпризначення;

  • оператори БПЛА;

  • спеціалісти радіозв’язку;

  • водії, механіки, техніки;

  • інженерні спеціальності;

  • медичні інструктори;

  • аналітичні та ІТ-напрями.

Кожен із цих напрямів — не просто посада, а відповідальна місія у найбоєздатнішому підрозділі країни. 

Співпраця між бригадою «Азов» та освітянами — це приклад того, як практичний досвід може робити навчання змістовним і корисним. Інструктори допомагають школам не мілітаризувати освіту, а людяно й відповідально навчати дітей важливим навичкам, які сьогодні потрібні кожному українцю. Це про підтримку й про можливість для молоді зростати сильнішою, мудрішою та впевненішою у власному майбутньому.

