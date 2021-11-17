Змінив напрямок руху і врізався у відбійник: на мосту в Дніпрі перекинувся мікроавтобус з людьми

Всі пасажири та водій вціліли.
На центральному мосту у Дніпрі перекинувся мікроавтобус з людьми.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 листопада.
Бус із працівниками одного з підприємств долав переправу, коли раптом різко змінив напрямок руху, врізався у відбійник та перекинувся. Випадкові свідки допомогли пасажирам вибратися з понівеченого буса.
На диво здебільшого люди відбулися переляком. Лише в одного чоловіка забій плеча, та від шпиталізаціі він відмовився.
За попередньою інформацією, водієві стало зле. Проте після аваріі медичної допомоги він не потребував. Усі обставини з’ясовують правоохоронці.
Як повідомлялося, у місті Харкові сталася аварія під час руху тягача із платформою, на якій транспортували старенький БТР-60. Як видно на опублікованих кадрах, бронетранспортер частково з’їхав із із платформи, на якій його перевозили. ДТП сталася біля культурно-ділового центру “Нова Баварія” в однойменному районі міста.
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