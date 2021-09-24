Змінив зовнішність та намагався виїхати з країни: у Чернігові затримали чоловіка за вбивство матері

Змінив зовнішність та намагався виїхати з країни: у Чернігові затримали чоловіка за вбивство матері

Після того, як знайшли тіло вбитої жінки, виявили, що зник її син.

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві його матері.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Чернігівської області.

Вчора у Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, який після вбивства матері близько трьох місяців переховувався від слідства. Підозрюваний змінив зовнішність та намагався виїхати з країни.

На початку липня цього року до поліції звернулася жінка і заявила про зникнення своєї 69-річної матері. Донька пенсіонерки повідомила, що матір не виходить на зв’язок вже три дні.

У помешканні зниклої правоохоронці виявили безлад та численні плями крові. Також стало відомо, що зник 45-річний син пенсіонерки.

Правоохоронці опитали сусідів та вилучили відео з камер спостереження. Службовий собака привів їх до лісосмуги, де під шаром землі знайшли тіло жінки з ножовими пораненнями.

"Поліцейські встановили, що хтось завдав жінці смертельних ушкоджень по тілу і голові. Після чого замотав тіло у простирадла та закопав у лісі. У поліції були всі підстави вважати, що до вбивства може бути причетний зниклий син пенсіонерки. Він вимкнув телефон і перестав виходити на зв'язок", — повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Недзельський.

Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, але мав конфлікти з матір'ю.

Правоохоронці почали пошуки підозрюваного і оголосили його у розшук.

31 липня слідчі поліції заочно оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Пошуки підозрюваного тривали безперервно. Поліцейські встановили, що зловмисник кочує у недобудовах там мав намір виїхати з країни.

"23 вересня поліцейські затримали підозрюваного в Чернігові у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині поліція проводить необхідні слідчі дії та перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічного злочину на території Чернігівської області", - повідомили у поліції.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Дубні на Рівненщині 46-річний чоловік жорстоко побив 67-річну матір, яка щойно повернулася із заробітків.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання