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Зміни до комендантської години: у Києві та області готують нові правила
У столиці та Київській області планують змінити режим комендантської години та суттєво оптимізувати роботу залізниці під час тривалих повітряних тривог.
Український уряд спільно з військовим командуванням напрацьовує нові рішення для безперебійної роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Головною метою цих змін є убезпечення пасажирів і збереження стабільного залізничного сполучення між регіонами.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашнік.
Нові правила для транспорту та вокзалів
Посадовець провів оперативну нараду з командою «Укрзалізниці», міською владою та військовим командуванням.
«Першочергово — безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що зʼєднують всю країну», — зазначив міністр головні пріоритети спільної роботи.
Наразі фахівці опрацьовують цілу низку нововведень для оптимізації пасажирських перевезень. Зокрема, розглядають такі логістичні рішення:
цілодобову роботу залізничних вокзалів;
розосередження поїздів і пасажирських потоків;
уникнення одночасного прибуття потягів на суміжні платформи;
скорочення часу посадки та висадки завдяки спрощенню процедури контролю у разі підвищеної загрози.
Залізничний перевізник продовжує розвивати сучасні системи моніторингу небезпек у тісній координації зі Збройними силами, що дозволить максимально оперативно реагувати на зміну оперативної ситуації.
Зміни комендантської години та оповіщення
Окремим напрямком роботи є перегляд обмежень на пересування у столичному регіоні та вдосконалення системи сповіщень.
«Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області», — пояснив Микола Калашнік.
Він підкреслив, що це критично необхідно для логістики, пересування людей і повноцінної роботи економіки.
Вже завтра напрацьовані пропозиції офіційно представлять за ініціативою Премʼєр-міністра Сергія Корецького. При цьому урядовець наголосив на ключовій умові впровадження будь-яких нововведень: «Усі рішення — лише після погодження з військовими».
Нагадаємо, на Одещині скасують комендантську годину, але не для всіх. Транспорт, який рухається Київською трасою в бік кордонів з Молдовою та Румунією тепер зможе пересуватись у нічні години, але виключно за визначеним маршрутом.