Зміни у русі поїздів 16 лютого: "Укрзалізниця" обмежила сполучення із Запоріжжям та Конотопом
Через загрозу обстрілів та наслідки атак БПЛА залізничне сполучення із Запоріжжям обмежено до Дніпра, а на Сумщині поїзди курсують лише до Конотопа. Для пасажирів на складних ділянках організували автобусні трансфери.
Через ворожі атаки та несприятливу погоду «Укрзалізниця» внесла оперативні зміни у графік руху. Низка поїздів далекого сполучення наразі курсує лише до Дніпра, а на півночі країни пасажирам доводиться пересідати на автобуси.
Про це повідомляє прес-служба перевізника у Facebook станом на ранок 16 лютого.
Запорізький напрямок: поїзди курсують до Дніпра
Через безпекову ситуацію в регіоні, низка ключових рейсів сьогодні змінила кінцеві станції. Наступні поїзди курсуватимуть лише до/з Дніпра:
№86/85 Львів — Запоріжжя;
№5/6 Ясіня — Запоріжжя;
№39/40 Солотвино — Запоріжжя;
№731/732 Київ — Запоріжжя;
№128/127 Львів — Запоріжжя.
Між Запоріжжям та Дніпром (через Синельникове) наразі курсують лише регіональні поїзди. Щодо інших рейсів рішення прийматимуться оперативно залежно від ситуації «в повітрі».
Сумщина та Чернігівщина: обмеження та негода
Сумщина: регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. Для подорожей далі на північ організовано рух приміських поїздів та автобусів.
Чернігівщина: рух здійснюється без додаткових обмежень, проте можливі затримки на Славутицькому та Ніжинському напрямках. Причини — пошкодження контактної мережі через атаки БПЛА та складні погодні умови.
Харківщина та Донбас: автобусні трансфери
Залізничникам вдалося відновити рух на пошкодженій дільниці в Лозовій. Однак на ділянці Лозова — Краматорськ пасажирам пропонують скористатися безкоштовними автобусами від гуманітарної місії «Проліска» (необхідна реєстрація перед посадкою). На Ізюмському напрямку регіональні експреси наразі курсують за графіком.
Важливо для пасажирів: УЗ закликає активувати сповіщення у мобільному застосунку для отримання оперативної інформації. Також у розділі «Часті питання» застосунку доступна пам’ятка з алгоритмом дій під час ворожих атак.
Нагадаємо, останнім часом поїзди УЗ перебувають під постійними атаками.