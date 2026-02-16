ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
55
2 хв

Зміни у русі поїздів 16 лютого: "Укрзалізниця" обмежила сполучення із Запоріжжям та Конотопом

Через загрозу обстрілів та наслідки атак БПЛА залізничне сполучення із Запоріжжям обмежено до Дніпра, а на Сумщині поїзди курсують лише до Конотопа. Для пасажирів на складних ділянках організували автобусні трансфери.

Світлана Несчетна
«Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» / © Колаж ТСН

Через ворожі атаки та несприятливу погоду «Укрзалізниця» внесла оперативні зміни у графік руху. Низка поїздів далекого сполучення наразі курсує лише до Дніпра, а на півночі країни пасажирам доводиться пересідати на автобуси.

Про це повідомляє прес-служба перевізника у Facebook станом на ранок 16 лютого.

Запорізький напрямок: поїзди курсують до Дніпра

Через безпекову ситуацію в регіоні, низка ключових рейсів сьогодні змінила кінцеві станції. Наступні поїзди курсуватимуть лише до/з Дніпра:

  • №86/85 Львів — Запоріжжя;

  • №5/6 Ясіня — Запоріжжя;

  • №39/40 Солотвино — Запоріжжя;

  • №731/732 Київ — Запоріжжя;

  • №128/127 Львів — Запоріжжя.

Між Запоріжжям та Дніпром (через Синельникове) наразі курсують лише регіональні поїзди. Щодо інших рейсів рішення прийматимуться оперативно залежно від ситуації «в повітрі».

Сумщина та Чернігівщина: обмеження та негода

  • Сумщина: регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. Для подорожей далі на північ організовано рух приміських поїздів та автобусів.

  • Чернігівщина: рух здійснюється без додаткових обмежень, проте можливі затримки на Славутицькому та Ніжинському напрямках. Причини — пошкодження контактної мережі через атаки БПЛА та складні погодні умови.

Харківщина та Донбас: автобусні трансфери

Залізничникам вдалося відновити рух на пошкодженій дільниці в Лозовій. Однак на ділянці Лозова — Краматорськ пасажирам пропонують скористатися безкоштовними автобусами від гуманітарної місії «Проліска» (необхідна реєстрація перед посадкою). На Ізюмському напрямку регіональні експреси наразі курсують за графіком.

Важливо для пасажирів: УЗ закликає активувати сповіщення у мобільному застосунку для отримання оперативної інформації. Також у розділі «Часті питання» застосунку доступна пам’ятка з алгоритмом дій під час ворожих атак.

Нагадаємо, останнім часом поїзди УЗ перебувають під постійними атаками.

55
