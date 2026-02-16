Зміни у русі поїздів 16 лютого: "Укрзалізниця" обмежила сполучення із Запоріжжям та Конотопом

«Укрзалізниця» / © Колаж ТСН

Через ворожі атаки та несприятливу погоду «Укрзалізниця» внесла оперативні зміни у графік руху. Низка поїздів далекого сполучення наразі курсує лише до Дніпра, а на півночі країни пасажирам доводиться пересідати на автобуси.

Про це повідомляє прес-служба перевізника у Facebook станом на ранок 16 лютого.

Запорізький напрямок: поїзди курсують до Дніпра

Через безпекову ситуацію в регіоні, низка ключових рейсів сьогодні змінила кінцеві станції. Наступні поїзди курсуватимуть лише до/з Дніпра:

№86/85 Львів — Запоріжжя;

№5/6 Ясіня — Запоріжжя;

№39/40 Солотвино — Запоріжжя;

№731/732 Київ — Запоріжжя;

№128/127 Львів — Запоріжжя.

Між Запоріжжям та Дніпром (через Синельникове) наразі курсують лише регіональні поїзди. Щодо інших рейсів рішення прийматимуться оперативно залежно від ситуації «в повітрі».

Сумщина та Чернігівщина: обмеження та негода

Сумщина: регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа . Для подорожей далі на північ організовано рух приміських поїздів та автобусів.

Чернігівщина: рух здійснюється без додаткових обмежень, проте можливі затримки на Славутицькому та Ніжинському напрямках. Причини — пошкодження контактної мережі через атаки БПЛА та складні погодні умови.

Харківщина та Донбас: автобусні трансфери

Залізничникам вдалося відновити рух на пошкодженій дільниці в Лозовій. Однак на ділянці Лозова — Краматорськ пасажирам пропонують скористатися безкоштовними автобусами від гуманітарної місії «Проліска» (необхідна реєстрація перед посадкою). На Ізюмському напрямку регіональні експреси наразі курсують за графіком.

Важливо для пасажирів: УЗ закликає активувати сповіщення у мобільному застосунку для отримання оперативної інформації. Також у розділі «Часті питання» застосунку доступна пам’ятка з алгоритмом дій під час ворожих атак.

Нагадаємо, останнім часом поїзди УЗ перебувають під постійними атаками.