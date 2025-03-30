Зміни у ВЛК від 1 квітня: які нововведення чекають на військовозобов’язаних

Проходження ВЛК 2025 / © ТСН.ua

Реклама

Від 1 квітня постанови ВЛК оформлюватимуться в електронному форматі. Проте, за бажанням, військовозобов’язані зможуть отримати висновок ВЛК у паперовому вигляді.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

«Міністерство оборони України запускає електронний кабінет для працівників військово-лікарських комісій. Тепер після оглядів ВЛК висновки оформлюватимуться виключно в електронній формі в медичній інформаційній системі ЗСУ», — розповіла Черногоренко.

Реклама

За її словами це нововведення дозволить військовозобов’язаним не йти з постановою про придатність чи не придатність до ТЦК. Крім того, інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру «Оберіг» і відображатиметься в «Резерв+».

«Зараз є абсолютно налагоджена електронна взаємодія між електронним кабінетом ВЛК, „Оберігом“ та „Резерв+“. І ви побачите свій статус щодо медичної частини одразу в своєму застосунку „Резерв+“. І не треба буде займатися папірцями», — каже заступниця міністра.

Усі документи, які видавалися раніше, залишатимуться чинними. За бажанням, рішення ВЛК можна буде отримати і в паперовому вигляді.

«Навіть після 1 квітня, якщо людина хоче отримати на руки висновок ВЛК, ми даємо таку можливість. Ми роздруковуємо фактично дзеркало цифрового висновку, і надаємо таку можливість. Це не проблема. Якщо це свідоцтво про хворобу для визнання непридатності до військової служби, комісія затверджує висновок з центральною або обласною ВЛК, і тоді за бажанням громадянина можна отримати висновок на папері», — зазначає Черногоренко.

Підсумовуючи, заступниця міністра запевнила, що реформа має зробити військово-лікарську комісію максимально зручною та прозорою.

Раніше ми писали, що військовозобов’язані українці віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року.

Читайте також: