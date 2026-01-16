Зміни в комендантській годині: які заклади можуть працювати цілодобово (фото)

Пункт Незламності / © Юлія Свириденко

В Україні змінюються правила комендантської години на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці. Уряд ухвалив відповідні зміни до постанови, що дозволяють регіонам запроваджувати більш гнучкий режим пересування та роботи бізнесу. Першою громадою, де очікується впровадження цих новацій, стане місто Київ.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба у соцмережах.

Головні нововведення: вільний доступ до допомоги 24/7

За повідомленням Олексія Кулеби, на час енергетичної кризи громадяни отримують право безперешкодно діставатися до «Пунктів Незламності» навіть у комендантську годину. Спеціальні перепустки для цього не потрібні.

Основні правила пересування:

Пішки — дістатися до найближчого пункту можна без обмежень у будь-який час доби.

Приватним авто — дозволяється рух власним транспортом, якщо кінцевою метою подорожі є «Пункт Незламності» або об’єкти життєзабезпечення.

Громадський транспорт та таксі — їхня робота у нічний час регулюватиметься окремими рішеннями місцевої влади та Рад оборони, зважаючи на безпекову ситуацію в конкретному регіоні.

Який бізнес зможе працювати цілодобово

Важливою зміною є дозвіл на цілодобову роботу для підприємців. Будь-який бізнес може працювати 24/7 за умови, що він офіційно виконує функції «Пункту Незламності» та зареєстрований на відповідній мапі.

Хто може отримати статус «Пункту Незламності»:

Магазини та аптеки.

Автозаправні станції (АЗС).

Кафе та ресторани.

Торгово-розважальні (ТРЦ) та бізнес-центри (БЦ).

Важливо! Розважальні заклади не можуть бути «Пунктами Незламності» (виняток — лише ТРЦ, які виконують цю функцію).

Вимоги до «Пунктів Незламності»

Щоб заклад мав право працювати під час комендантської години та приймати людей, він обов’язково повинен забезпечити наступні умови:

Автономне живлення: наявність генераторів або потужних акумуляторів. Опалення: підтримання комфортної температури в приміщенні. Зв’язок: стабільний доступ до мережі. Сервіс: можливість заряджання ґаджетів (наявність подовжувачів), а також безкоштовні питна вода та гарячий чай.

«Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде», — підсумував Олексій Кулеба.

Що передувало зміні комендантської години

Ще 15 січня в Україні запровадили послаблення режиму комендантської години на територіях, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Раніше Олексій Кулеба пояснював, що в Україні не скасовуватимуть коменданстьку годину. Проте режим зроблять гнучкішим для порятунку людей під час блекаутів.

У Києві за дорученням президента України Володимира Зеленського створили штаб із ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці.

Раніше ще повідомлялося, столична влада виявилася недостатньо підготовленою до надзвичайної ситуації в енергосистемі. Порівнюючи зусилля різних міст, президент України Володимир Зеленський зазначив високу готовність Харкова, водночас наголосивши на пасивності Києва. Міський голова Віталій Кличко відповів на критику та пояснив ситуацію у місті.