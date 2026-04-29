Зміни в комуналці у травні: що буде з тарифами на світло, газ і воду

Комунальні тарифи.

Реклама

В Україні вже від 1 травня припинять діяти окремі тарифні пільги для населення. Зокрема, це стосується електропостачання.

Що буде з комунальними тарифами в Україні вже наступного місяця, повідомляють Новини.LIVE.

Тариф на електроенергію

Зараз, згідно з постановою Кабміну, базовий тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВт-год. Формально дія цього рішення завершується 30 квітня. Однак підвищення вартості послуг поки не розглядають. Ймовірно, ціни на електрику залишаться на нинішньому рівні.

Реклама

Водночас від початку початку травня скасовують пільгову ціна для тих, хто має електроопалення. До кінця квітня для таких споживачів діяла знижка: перші 2000 кВт-год на місяць оплачувалися по 2,64 грн за кВт-год. Втім, після завершення опалювального сезону ця пільга більше не діятиме.

Тариф на газ

Більшість українців обслуговує «Нафтогаз». Компанія вже оголосила про фіксований тариф для побутових споживачів. Тарифний план «Фіксований» діятиме від 1 травня цього року до 30 квітня 2027-го.

Протягом щонайменше року ціна газу для населення становитиме 7,96 грн за кубометр. Чинні клієнти компанії будуть автоматично переведені на тарифний план. Водночас нові споживачі під час підключення можуть обрати його в заяві на приєднання.

Тариф на воду

Зауважимо, що в Україні немає єдиного тарифу на воду. Вартість водопостачання формуються на двох рівнях:

Реклама

на місцевому — у невеликих громадах тарифи затверджують виконавчі органи місцевих рад.

на національному — якщо водоканал має ліцензію НКРЕКП, тарифи встановлює державний регулятор. У цьому випадку йдеться про водоканали, які обслуговують великі міста або значні території.

Через це ціни на воду в різних містах можуть відрізнятися. Актуальну вартість з 1 травня 2026 року потрібно перевіряти на сайті свого водоканалу або місцевої ради.

Нагадаємо, декому з українців повернуть гроші за комуналку через порушення, що виявили позапланові перевірки підприємств сфери ЖКГ. Головною причиною стали помилки в розрахунках і завищення державних тарифів. За результатами інспекцій, споживачам по всій країні мають повернути близько 453 тис. грн.

Новини партнерів