Зміни в мобілізації 2025: хто отримає мільйон гривень

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Міністерство оборони України активно працює над законодавчими змінами, які передбачають перехід до контрактної армії. Нова система матиме чіткі мотиваційні умови для військовослужбовців, включно з мільйонними виплатами.

Про це розповів секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

Мільйони за контракт: як працюватиме схема

Костенко пояснив, що військовослужбовцям, які підпишуть контракт, пропонуватимуть значні суми — до мільйона чи двох мільйонів гривень. Ці виплати не видаватимуть одразу, а розкидатимуть на весь термін контракту, наприклад, на два чи три роки, у вигляді підвищеної зарплати або премій.

«Наприклад, коли ти підписуєш контракт, тобі обіцяють дати мільйон гривень або два, там буде визначено. Ти підписуєш і отримуєш ці гроші. Тобі їх дають не відразу. А контракт ти підписуєш на два або три роки. Буде визначено. Хтось каже, що два, а хтось — три. Тобі на ці два роки розкидають цей мільйон або два у вигляді підвищення зарплати, премії», — пояснив секретар.

За словами нардепа, такі умови стимулюватимуть мобілізованих переходити на контрактну службу. Це дасть їм не лише підвищені виплати, а й чіткі терміни служби, що зараз є однією з найважливіших мотивацій.

Проблема «старих» контрактів і дискримінація

Роман Костенко також наголосив на проблемі, яка може виникнути з тими, хто вже служить за контрактом. Якщо зараз військовий підписує контракт і отримує, наприклад, 20 тисяч гривень, а новий контрактник отримуватиме мільйонні виплати, це створить нерівні умови. Деякі військові вже стикаються з дискримінацією, коли підписують контракти «до кінця воєнного стану», за які не передбачені виплати, про які йдеться.

За словами Костенка, він уже звернувся до міністра оборони, щоб вирішити цю проблему і уникнути зловживань з боку командирів. Це питання має бути врегульоване, щоб забезпечити справедливі та рівні умови для всіх військовослужбовців.

Нагадаємо, міністерство оборони України оновило правила призначення та виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі чи смерті військовослужбовців під час воєнного стану.

Згідно з новим порядком:

загальний розмір допомоги залишиться незмінним і становитиме 15 млн грн;

1/5 частина від цієї суми (3 млн грн) виплачуватиметься родині одразу;

решта 4/5 (12 млн грн) надходитиме поетапно протягом 80 місяців за визначеним графіком, тобто близько 150 тис. грн щомісяця.

Оновлені правила діятимуть для випадків, офіційно підтверджених актовим записом про смерть з 1 вересня 2025 року. Для родин військових, які загинули раніше, умови та строки виплат не змінюються.

Виплати поширюються на всі підрозділи Сил безпеки та оборони України.

У Міноборони пояснили, що впровадження рівномірного графіка виплат дозволяє зробити систему підтримки більш стабільною і передбачуваною, зберігаючи при цьому термінову виплату для покриття першочергових потреб сімей загиблих захисників.