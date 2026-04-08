Зміни в мобілізації: частину функцій ТЦК можуть передати поліції

У межах реформи мобілізації в Україні Міноборони пропонує перекласти на поліцію деякі функції Територіальних центрів комплектування. Втім, ці зміни ще обговорюють, остаточні рішення буде ухвалювати Верховна Рада.

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

З його слів, усі уже є перші напрацювання. Вони стосуються не глибокої реформи, а окремих рішень для покращення процесів і сприйняття мобілізації в суспільстві. Зокрема, серед обговорюваних ідей — передавання частини функцій ТЦК поліції.

«Основні питання (які пропонують — Ред.) має озвучувати Міноборони. Зокрема, щодо покращення… Те, що зараз пропонується, — це рішення змін для того, щоб покращити сприймання тих процесів, які відбуваються. Сказати, що відбуваються якісь глобальні реформи? Ні. Є деякі питання — давайте на поліцію перекладемо функцію ТЦК і СП», — розповів депутат про пропозиції Міноборони.

Костенко наголосив, що остаточні рішення ухвалюватиме Верховна Рада, адже «до багатьох змін потрібні зміни до законів».

Водночас парламентар наголосив, що агресорка Росія активно намагається зірвати мобілізацію в Україні. Зокрема, через інформаційні кампанії та розкручування недовіри до ТЦК і СП.

Мобілізація в Україні — останні новини

Останніми днями українські військовозобов’язані почали масово повідомляти, що в «Резерв+» з’явився статус «оперативний резерв». У Мережі почали поширюватися побоювання, що навіть працівники оборонних чи енергетичних підприємств не зможуть отримати законну відстрочку, якщо система зафіксує їх як частину оперативного резерву.

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що наразі в Україні не планують знижуватимуть віковий поріг для призову — нижче 25 років. Окрім того, з його слів, наразі не перебувають на розгляді зміни правил виїзду за кордон для чоловіків віком 18–23 років.

Водночас голова фракції «Слуга народу», член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія заявив, що в Україні 2 мільйони ухилянтів знімуть з розшуку. Втім, для ним будуть інші обмеження.