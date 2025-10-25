Зміни в оформлені відстрочок з 1 листопада: що потрібно знати українцям

Відстрочка / © ТСН.ua

Реклама

З 1 листопада 2025 року в Україні кардинально змінюються правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. ТЦК та СП припиняють приймати заяви від громадян. Понад 600 тисяч відстрочок будуть продовжені автоматично, а для всіх інших єдиним шляхом подання документів стануть «Резерв+» або ЦНАПи.

Про це пише Міноборони.

Найголовніша зміна, яка торкнеться всіх: з 1 листопада ТЦК та СП припиняють приймати від громадян заяви та документи на оформлення відстрочки.

Реклама

Тепер існує лише два шляхи:

Онлайн : через застосунок «Резерв+» (для 9 типів відстрочок).

Офлайн: через будь-який зручний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) (для тих, хто не може/не хоче онлайн).

До кінця жовтня ТЦК ще приймають заяви за старим порядком.

Пщастило понад 600 тисячам громадян — їхні відстрочки, які вже діють, будуть продовжені автоматично. Їм не потрібно нікуди йти чи подавати документи.

«Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах», — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Реклама

Це стосується категорій, підстави для яких можна перевірити в реєстрах:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей;

батьки дитини з інвалідністю;

студенти, докторанти та інтерни;

науковці та педагоги (на 0,75 ставки);

родичі загиблих або зниклих безвісти військових та інші.

До кінця жовтня користувачі «Резерв+», які мають таку відстрочку, отримають у застосунку сповіщення про автопродовження.

Цифрова подача через «Резерв+» стає пріоритетною. За словами заступниці Міністра оборони Оксани Ферчук, понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн.

Наразі в «Резерв+» можна оформити 9 типів відстрочок, зокрема, за інвалідністю, за наявності 3+ дітей, для студентів та науковців. Найближчим часом додадуть ще дві категорії (догляд за батьками з інвалідністю та самостійне виховання дитини).

Реклама

Як подати документи через ЦНАП

Для тих, хто не користується смартфоном, має паперові документи або чиєї відстрочки ще немає в «Резерв+», шлях лежить до будь-якого ЦНАПу.

Адміністратор ЦНАП прийме та відсканує документи й передасть їх у ТЦК в електронній формі. Рішення, як і раніше, ухвалює ТЦК, але ЦНАП виступає як «фронт-офіс» для прийому. Там же можна буде дізнатися про результат та роздрукувати електронний військово-обліковий документ.

З 1 листопада паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою стає непотрібною. Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у «Резерв+». За потреби, його паперову версію можна буде роздрукувати з «Резерв+», «Дії» або отримати у ЦНАП чи ТЦК.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації лише за законними причинами. Якщо громадянин змінює місце роботи або підстави для відстрочки перестають існувати, військові органи мають право скасувати її у максимально короткі строки.