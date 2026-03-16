Зміни в русі поїздів: на Сумщині скасували кілька приміських рейсів
Пасажирів просять врахувати ці оновлення під час планування маршрутів.
Сьогодні, 16 березня, в залізничному сполученні Сумської області відбулися тимчасові зміни.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
«На деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб», — зазначили у відомстві.
16 березня не не вийдуть на маршрути такі поїзди:
№7008 Тростянець-Смородине — Люботин
№6261/6262 Люботин — Лебединська
№6267 Лебединська — Суми
№6019 Суми — Ворожба
№7011 Люботин — Суми
17 березня
№6012/6011 Ворожба — Тростянець-Смородине
Раніше повідомлялося, що навесні Росія, ймовірно, буде активніше завдавати ударів по логістиці. Адже починаються активні пересування, на відміну від зими, коли немає можливості проводити масштабні наступальні операції.