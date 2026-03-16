Укрaїнa
8
1 хв

Зміни в русі поїздів: на Сумщині скасували кілька приміських рейсів

Пасажирів просять врахувати ці оновлення під час планування маршрутів.

Анастасія Павленко
На Сумщині запроваджено тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів

Сьогодні, 16 березня, в залізничному сполученні Сумської області відбулися тимчасові зміни.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«На деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб», — зазначили у відомстві.

16 березня не не вийдуть на маршрути такі поїзди:

  • №7008 Тростянець-Смородине — Люботин

  • №6261/6262 Люботин — Лебединська

  • №6267 Лебединська — Суми

  • №6019 Суми — Ворожба

  • №7011 Люботин — Суми

17 березня

  • №6012/6011 Ворожба — Тростянець-Смородине

Раніше повідомлялося, що навесні Росія, ймовірно, буде активніше завдавати ударів по логістиці. Адже починаються активні пересування, на відміну від зими, коли немає можливості проводити масштабні наступальні операції.

