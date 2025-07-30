Зміни в Україні від 1 серпня: штрафи для ФОПів, нові відстрочки в "Резерв+" та квитки через "Дію"

Касовий апарат / © Pexels

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Від 1 серпня в Україні набуває чинності низка важливих нововведень, які торкнуться багатьох громадян. Йдеться про збільшення штрафів для приватних підприємців, можливість придбання залізничних квитків через «Дію» та появу нових відстрочок у «Резерв+».

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нововведення.

Штрафи для ФОПів

До 1 серпня діяв адаптаційний період, під час якого до приватних підприємців за порушення касової дисципліни застосовували знижені штрафні санкції — на рівні 25-50%.

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Уже в серпні штрафи становитимуть:

100% вартості товару чи послуги за перше порушення;

150% — за кожне наступне.

Штрафи накладатимуть, якщо ФОП не видає чек, не використовує РРО/ПРРО або має помилки в реквізитах фіскального документа.

Не штрафуватимуть підприємців першої групи, представників бізнесу безготівкових оплат (за винятком еквайрингу, зокрема, LiqPay, Fondy), деяких категорій діяльності (торгівля на ринках з лотків певними товарами) та підприємців на територіях активних чи можливих бойових дій, або в окупації.

Квитки через «Дію»

Від 1 серпня квитки на 5 популярних напрямків не продаватимуть у касах — оформити їх можна буде лише онлайн, підтвердивши особу через «Дію».

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Це стосується таких потягів:

№105/106 Одеса — Київ ;

№91/92 Львів — Київ ;

№29/30 Київ — Ужгород ;

№12 Львів — Одеса ;

№27/28 Київ — Чоп.

Для придбання квитка необхідно встановити застосунок «Дія», активувати в ньому Дія.Підпис, пройти фотоверифікацію та встановити PIN-код.

Винятком будуть військовослужбовці. Вони зможуть і надалі купувати квитки через спеціальний сервіс УЗ або застосунок «Армія+».

Розширення «Доступних ліків»

У серпні буде розширено перелік препаратів у державній програмі «Доступні ліки».

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Йдеться про медикаменти для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань та для вагітних:

препарати на основі індапаміду і торасеміду — для контролю тиску та зменшення набряків;

метилдопи — для лікування гіпертензії, зокрема у вагітних;

препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою — для профілактики анемії у вагітних і жінок після пологів.

Нові відстрочки у «Резерв+»

На початку серпня відбудуться розширення функціоналу застосунку «Резерв+».

Зокрема, в додатку з’явиться можливість оформити нові види відстрочок від мобілізації:

для викладачів, педагогів і наукових працівників, зареєстрованих у ЄДЕБО;

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для осіб, у яких чоловік або дружина має інвалідність І або ІІ групи (за підтвердженням з ПФУ, Мінсоцполітики, ДРАЦС).

Запит можна буде подати через головне меню застосунку. Після розгляду заявник отримає повідомлення з результатом.

Міноборони розпочало бета-тестування цієї послуги в середині липня.

Відкритий банкінг

1 серпня набуває чинності постанова про відкритий банкінг для українських банків, які мають ліцензію НБУ.

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Клієнтам різних банків це дозволить оплачувати покупки з кількох банківських карток, якщо на одній бракує коштів.

Для користування послугою треба буде встановити відповідний застосунок, авторизуватись через BankID та надати дозвіл на доступ до своїх рахунків.

Повноцінне функціонування відкритого банкінгу в Україні очікується з 2027 року. Протягом наступних півтора року НБУ має затвердити необхідну технічну специфікацію.

Нагадаємо, законопроєкт про повернення повноважень НАБУ і САП отримав підтримку парламентського комітету. У четвер, 31 липня, його буде представлено для глосування у Верховній Раді.

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