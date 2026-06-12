Зміни в ЗСУ: уряд планує набрати половину штурмовиків з числа іноземців

Половину штурмових підрозділів української армії планують укомплектувати іноземцями / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

В Україні стартує перший масштабний етап комплексної трансформації системи рекрутингу для посилення бойових підрозділів на фронті. Держава офіційно відкриває ринок залучення іноземних громадян для служби в піхоті та збереження життів українських військовослужбовців.

Про амбітні плани щодо залучення легіонерів та демобілізації ветеранів повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Залучення іноземців до штурмових дій

Головною метою нової кадрової політики є максимальне заповнення найнебезпечніших вакансій у війську мотивованими іноземними громадянами. Уряд планує передати легіонерам від 30 до 50 відсотків усіх наявних посад у штурмових та піхотних батальйонах.

Реклама

Такий підхід дозволить суттєво підсилити бойові спроможності української армії на найгарячіших напрямках фронту. Водночас це стратегічне рішення допоможе зберегти здоров’я та життя багатьох українських громадян під час інтенсивних бойових дій.

Відкриття ринку рекрутингу є лише першим кроком у глобальному плані реформування Сил оборони. Вже другим етапом стане повна і комплексна трансформація всього процесу мобілізації всередині нашої держави.

Звільнення ветеранів та нові правила

Окремим надзвичайно важливим питанням залишається встановлення справедливості для тих військовослужбовців, які від першого дня повномасштабного вторгнення захищають країну. Йдеться про досвідчених захисників, які провели найбільше часу безпосередньо на бойових позиціях і конче потребують відпочинку.

Для таких ветеранів держава нарешті розпочне процес поступового звільнення з лав військової служби. За словами урядовця, ця довгоочікувана процедура стартує вже до кінця поточного 2026 року.

Реклама

Влада наголошує, що Україна сьогодні будує сучасну армію з абсолютно зрозумілими правилами та глибокою повагою до кожного солдата. Головним завданням усіх цих анонсованих змін є забезпечення максимальної безпеки військових безпосередньо на передовій.

«Життя людини — найбільша цінність», — підкреслив Михайло Федоров.

Експерти переконані, що саме така реформована і мотивована армія здатна забезпечити нашій державі максимально сильну переговорну позицію. Це є абсолютно необхідною умовою для успішного та справедливого завершення цієї виснажливої війни.

Реформа української армії — останні новини

Нагадаємо, що напередодні Кабінет міністрів спільно з президентом презентували комплексний план оновлення Збройних сил України. У межах цієї ініціативи держава готує безпрецедентне підвищення зарплат для військових, що зробить українську піхоту найбільш високооплачуваною у всьому світі.

Реклама

Рівень грошового забезпечення для бійців першої лінії становитиме в середньому 300 000 гривень, а максимальні виплати для штурмовиків сягатимуть 460 000 гривень. Кожен день на позиціях додатково приноситиме солдату 10 000 гривень, а участь у штурмових діях оцінюватиметься у 40 000 гривень щодобово. Мінімальна зарплата в тилу також зросте з 20 000 до 30 000 гривень.

Крім того, держава планує рівно вдвічі збільшити офіційні посадові оклади для всіх командирів бойових підрозділів.

«Усе тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинцеві», — наголосив Володимир Зеленський.

Паралельно з фінансовими змінами влада активно готує спрощення процедур переведення для військових та розширення кар’єрних можливостей. Для посилення підрозділів Міністерство оборони запровадить нові механізми рекрутингу та залучатиме значно більше іноземних добровольців.

Реклама

Водночас керівництво держави не забуває про ветеранів, які від першого дня повномасштабного вторгнення боронять нашу країну. Глава держави анонсував поступове звільнення зі служби бійців, які провели найбільше часу безпосередньо на найгарячіших ділянках фронту.

«Для них до кінця року відбудеться поступове звільнення зі служби», — підкреслив президент.

Новини партнерів