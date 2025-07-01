Зміни в Україні від 1 липня: нові соцвиплати, техогляд, допомога

Нововведення в Україні від 1 липня / © ТСН.ua

Реклама

У липні в Україні набувають чинності низка важливих нововведень, які торкнуться багатьох громадян.

Зміни стосуватимуться соціальної, освітньої та фінансової сфер. Зокрема, в липні запрацюють оновлені правила до техогляду авто, а також стартує експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нововведення.

Реклама

Соціальні виплати та допомога від 1 липня

Від 1 липня Пенсійний фонд відповідатиме за всі соціальні виплати.

Зміни стосуються лише адміністрування — виплати надходитимуть вчасно, але тепер їх оброблятиме ПФУ замість Мінсоцполітики.

Окрім того, в липні стартує експериментальний проєкт для допомоги малозабезпеченим сім’ям — новий вид базової соціальної допомоги. Його тривалість — до липня 2027 року.

Отримати таку виплату зможуть сім’ї, які на дату звернення є отримувачами:

Реклама

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,

допомоги на дітей одиноким матерям,

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях,

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

Також від 1 жовтня 2025 року до проєкту зможуть долучитися й інші особи / сім’ї, обставини яких відповідають встановленим вимогам і критеріям.

Заява на отримання базової соціальної допомоги від уповноваженого представника сім’ї може бути подана:

в електронній формі — через Єдиний державний портал електронних послуг (Дія);

у паперовій формі — в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання (зареєстрованого або задекларованого) уповноваженого представника сім’ї.

У заявах зазначаються особисті, контактні дані представника сім’ї, а також інформація про всіх її членів.

Після перевірки даних розрахунок допомоги відбувається в автоматичному режимі через державну соціальну систему.

Реклама

Розмір базової величини для розрахунку становить 4,5 тисячі гривень.

Також у липні розширюється програма «Доступні ліки» — всі аптеки України зобовязані до неї приєднатися.

Пенсії в липні 2025 року

Для більшості українців розмір пенсії в липні залишиться незмінним.

Поточні мінімальні пенсії становлять:

Реклама

3 758 гривень — для пенсіонерів 65+, які не працюють, з повним стажем (30 років для жінок, 35 — для чоловіків) або для 80-річних зі скороченим стажем,

3 613 гривень — для вікової категорії 70–80 років з повним стажем,

3 323 гривень — для пенсіонерів до 70 років з повним стажем або інвалідів І групи,

3 038 гривень — мінімум для пенсіонерів, які не працюють.

Для пенсіонерів, які працюють, мінімальна пенсія не може бути нижчою за 2 361 грн (прожитковий мінімум).

Окрім того, в липні розмір пенсії по інвалідності для цивільних осіб залежатиме від групи інвалідності та страхового стажу:

І група — 100% пенсії за віком,

II група — 90%,

III група — 50%.

Також враховується період інвалідності до досягнення пенсійного віку (60 років).

Якщо людина не має достатнього страхового стажу, вона може отримувати соціальну допомогу через органи соцзахисту.

Реклама

Пенсії для військових з інвалідністю у липні 2025 року становитимуть:

пов’язані з бойовими діями — 60–100% грошового забезпечення,

не пов’язані з війною — 40–70%.

Зміна у взятті на облік ВПО

Відповідно до постанови Кабміну від 4 квітня 2025 року №376, у липні змінюється порядок видавання довідок про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Зокрема, статус ВПО буде автоматично анульовано, якщо особа перебуває за кордоном понад 90 днів без документального підтвердження поважних причин.

Початок вступної кампанії 2025 року

У липні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти: від 1 липня відкривається реєстрація електронних кабінетів на сайті Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), а подання заяв триватиме від 19 липня до 1 серпня включно.

Реклама

На бюджет вступники можуть подати до 15 заяв.

Абітурієнти, які вступають за результатами співбесід або на творчі спеціальності, мають пройти реєстрацію у встановлені терміни:

бюджетна форма навчання — від 3 до 10 липня,

контрактна форма навчання — від 3 до 25 липня.

Для тих, хто через об’єктивні причини не зміг скласти НМТ в основну сесію, передбачено додаткові тестування від 14 до 25 липня.

Графік оголошення результатів:

Реклама

основна сесія НМТ — до 4 липня,

додаткова сесія НМТ — до 30 липня.

Усі результати НМТ будуть доступні в особистих кабінетах учасників.

Нові вимоги до техогляду авто

Від 1 липня 2025 року в Україні запрацюють нові правила технічного контролю автотранспорту. Зміни приводять українські норми до європейських стандартів.

Контроль здійснюватиме МВС через сервісні центри.

Серед основних нововведень:

Реклама

обов’язкова відео- та фотофіксація процесу техогляду (мінімум дві камери на пункті техконтролю),

чіткі вимоги до якості знімання (авто має займати не менше 70% кадру),

віддалений моніторинг процедури для запобігання порушенням.

Техогляд мають проходити як легкові авто, так і автобуси та вантажівки. Однак легкові автівки, які належать фізичним особам і не використовуються для отримання прибутку, техогляд проходити не зобов’язані.

Варто зауважити, що штраф за їзду без техогляду становить 340 гривень, а штрафи для пунктів ТО за порушення — від 1,4 тисячі гривень.

«Укрпошта» встановлює нові ліміти на виплату готівки

«Укрпошта» від 1 липня впроваджує нові ліміти на виплату готівки: максимальна сума операцій на місяць — 100 тисяч гривень, не більше 10 операцій на місяць.

Тим часом ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку були й залишаються:

Реклама

▪️ максимальна сума платіжних операцій впродовж одного дня становитиме 29,9 тисячі гривень;

▪️ максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50;

▪️ максимальна сума платіжних операцій впродовж одного календарного місяця — 250 тисяч гривень;

▪️ максимальна кількість платіжних операцій впродовж одного календарного місяця — 500.

У компанії зазначають, що цих обмежень достатньо для некомерційних потреб. Для бізнесу рекомендовано оформити ФОП чи іншу легальну форму діяльності.

Комуналка

У липні ціни на комунальні послуги залишаються незмінними. Тариф на газ для 98% побутових споживачів, які є клієнтами «Нафтогазу», становитиме 7,94 гривні за кубометр.

Водночас клієнти інших газопостачальних компаній сплачуватимуть від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

За електроенергію українці сплачуватиму у липні 4,32 гривні за кВт·год. Ті споживачі, які мають двозонні лічильники (від 23:00 до 07:00), платитимуть нижчу ціну — 2,16 грн за кВт·год.

Реклама

Тарифи на водопостачання у регіонах різняться, адже ціни встановлюються органами місцевого самоврядування.

Мобілізація у липні 2025 року

Суттєвих змін у правилах мобілізації від 1 липня не очікується. Відстрочки діятимуть за попередніми правилами.

Зокрема, не підлягають мобілізації:

працівники державних органів, місцевого самоврядування, державних підприємств та організацій,

люди з інвалідністю та особи, тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я,

батьки трьох і більше дітей до 18 років, а також одинокі батьки дітей до 18 років,

батьки дітей з інвалідністю (до 18 років або повнолітніх I–II групи) або батьки дітей з важкими захворюваннями,

опікуни дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування,

особи, які здійснюють догляд за хворими членами родини на постійній основі,

особи, у яких чоловік/дружина або батьки мають інвалідність,

жінки та чоловіки з неповнолітньою дитиною (дітьми), один з подружжя яких проходить військову службу у Збройних силах України,

народні депутати,

працівники силових структур (ЗСУ, СБУ, Нацгвардія, поліція, антикорупційні органи).

Мобілізації підлягають чоловіки віком 25–60 років, а особи 18–24 років можуть бути призвані лише добровільно.

Реклама

Раніше ми повідомляли, якою погода буде в Україні до кінця червня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.