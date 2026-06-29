Зміни від 1 липня: що варто знати українцям про пенсії, виплати ВПО та нове маркування пального

Які зміни чекають на українців у липні / © ТСН.ua

Реклама

В Україні готуються масштабні зміни від 1 липня, які торкнуться багатьох сфер життя громадян та бізнесу. Зокрема, нововведення торкнуться маркування пального, виплат для внутрішньо переміщених осіб та поштових відправлень.

Що варто знати українцям про зміни у липні 2026 — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

У Євросоюзі запроваджують новий збір на міжнародні посилки

Від 1 липня 2026 року ЄС змінює правила для міжнародних посилок. Тепер за кожну окрему категорію товару в митній декларації доведеться платити обов’язковий збір — 3 євро. Це стосується абсолютно всіх комерційних відправлень (навіть найдешевших) та подарунків дорожче за 45 євро.

Реклама

Збір нараховують за кожен вид товару. Якщо ви відправляєте сукню та книгу, то заплатите 6 євро, бо це дві різні позиції. Проте, якщо речі однакові за типом та кодом, наприклад шкарпетки різних кольорів, їх порахують як одну позицію, і збір буде лише 3 євро. Також до посилок можуть застосувати ПДВ і додаткові місцеві митні збори, які кожна країна ЄС визначає індивідуально.

ЄС змінює правила для міжнародних посилок / © ТСН

Нові правила обов’язкові для всіх поштових та логістичних компаній. Оскільки деякі митниці в ЄС ще технічно налаштовують систему, перший місяць-два триватиме перехідний період. У цей час у деяких країнах митні платежі замість відправника може сплачувати отримувач під час забирання посилки.

Пенсія у липні 2026 року: хто отримає надбавку

У липні 2026 року українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати. Деякі надбавки Пенсійний фонд нараховує автоматично, а для інших потрібно особисто подавати заяву та документи.

Доплати за віком (нараховуються автоматично, якщо пенсія менша за 10 340 гривень):

Реклама

від 70 років — 300 гривень;

від 75 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень (ці суми не додаються одна до одної, а замінюють попередні з віком).

Доплата для пенсіонерів від 65 років, які не працюють: пенсію автоматично підтягують до 4213 гривень, якщо є необхідний стаж (від 30 років для жінок і від 35 років для чоловіків).

Виключно за заявою оформлюється допомога на догляд у розмірі 1038 гривень. На неї мають право самотні люди від 80 років без працездатних родичів або пенсіонери з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, які отримують звичайну пенсію за віком.

Для цього обов’язково потрібен медичний висновок про потребу в сторонньому догляді. Цю виплату не можна поєднувати з іншою державною допомогою на догляд.

Також за заявою можна отримати доплати на дітей до 18 років, які перебувають на утриманні пенсіонера. Звичайним пенсіонерам доплачують 150 гривень за кожну дитину, а військовим — 1297 гривень на дитину.

Реклама

Мобілізація від 1 липня: що варто знати військовозобов’язаним

Під час мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років обов’язково потрібно мати із собою паспорт та військово-обліковий документ. Лише застосунку «Резерв+» на телефоні може бути недостатньо, адже через проблеми зі зв’язком або інтернетом він може не відкритися.

Адвокатка Катерина Аніщенко радить додатково носити з собою актуальну паперову копію витягу з цього застосунку або чинний військовий квиток. Якщо електронний документ не завантажиться, а паперового підтвердження немає, поліція має право доправити громадянина до ТЦК для перевірки даних.

Військовозобов’язаним радять носити при собі актуальну паперову копію витягу з Резерв+ / © ТСН

Особливу увагу держава планує приділити чоловікам, які перебувають у розшуку ТЦК. Щоб зменшити їхню кількість, посадовці планують використовувати дані з усіх державних реєстрів, проте точний алгоритм розробки поки що залишається закритим.

Водночас у Верховній Раді розглядають пропозиції щодо запровадження санкцій для порушників мобілізаційного законодавства, подібних до обмежень для неплатників аліментів, як-от блокування банківських рахунків або обмеження права керувати транспортом. Також на стадії ознайомлення перебуває законопроєкт, який має чітко врегулювати правила перевірки та заборонити представникам ТЦК і поліції застосовувати безпідставну фізичну силу чи неправомірно затримувати громадян.

Реклама

Нові стандарти пального на заправках від 1 липня

Від 1 липня 2026 року український паливний ринок переходить на європейську систему маркування, і на заправках з’являться нові позначення пального залежно від вмісту біокомпонентів.

Бензин маркуватимуть як E5 та E10 (що означає до 5% та 10% біоетанолу відповідно), а дизель отримає позначення B7 (із вмістом до 7% біодизеля). Водночас звичні марки А-95 і А-92 залишаться у продажу. Впровадження бензину Е10 є логічним кроком для наближення українських екологічних стандартів до європейських, де біоетанол використовується як безпечніша для довкілля октанопідвищувальна добавка.

Для більшості водіїв такий перехід пройде непомітно. Сучасні автомобілі, випущені після 2000-х років, ще на етапі проєктування розраховані на роботу з таким паливом, тому додаткових налаштувань двигуна не знадобиться.

Старий і новий бензин можна спокійно змішувати між собою в баку. Певну обережність варто виявити лише власникам досить старих машин, оскільки спирт у складі пального може прискорити зношування не розрахованих на нього гумових та пластикових ущільнювачів.

Реклама

Крім того, через здатність етанолу поглинати вологу, експерти не радять зберігати таке пальне надто довго, особливо якщо воно куплене на сумнівних АЗС, щоб уникнути його розшарування. Фінансово перехід також не буде відчутним, оскільки очікуване роздрібне здорожчання становитиме лише 50–70 копійок за літр, що за поточної вартості пального є мінімальним коливанням.

У Києві зміняться правила проїзду для школярів від 1 липня

У Києві на час літніх канікул, від 1 липня до 31 серпня, призупиняють безкоштовний проїзд у громадському транспорті для школярів та курсантів вищих військових навчальних закладів. Протягом літа учні зможуть їздити на пільгових умовах зі знижкою 75% на проїзні квитки.

Місячний безлімітний проїзний коштуватиме 325 гривень, а на половину місяця — 162,50 гривні. Також є варіанти на фіксовану кількість поїздок. Купити пільговий проїзний можна через застосунок «Київ Цифровий», термінали самообслуговування, сервіси EasyPay або сайт «ГІОЦ». Водночас на разові поїздки за учнівським квитком знижка не поширюється.

Допомогу ВПО можуть призупинити від 1 липня

Від 1 липня 2026 року в Україні посилюється контроль за виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Тепер Мінфін щомісяця перевірятиме переселенців, і якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль, її довідку ВПО можуть анулювати, навіть якщо вона не отримує грошову допомогу.

Реклама

Також Пенсійний фонд України проводитиме ретельну верифікацію доходів і майнового стану родин протягом місяця після автоматичного подовження виплат. Якщо знайдуть невідповідності, допомогу скасують від наступного місяця.

Держпраці перевірятиме роботодавців згідно із новими правилами

Від 1 липня 2026 року Державна служба з питань праці почне перевіряти роботодавців на виконання квот для працевлаштування людей з інвалідністю. За чинними правилами, компанії зі штатом від 8 до 25 людей мають взяти на роботу одного такого працівника, а більші підприємства — виділити під цю категорію 4% від усіх робочих місць.

Раніше за невиконання нормативу Фонд соціального захисту автоматично нараховував річний штраф у розмірі середньої річної зарплати за кожне порожнє місце, проте бізнес часто успішно оскаржував ці санкції в судах.

Компанії перевірятимуть на виконання квот для працевлаштування людей з інвалідністю

Тепер контроль став щоквартальним, а замість класичних штрафів уряд запровадив систему цільових внесків. Якщо компанія не виконує квоту, вона має самостійно сплатити внесок за кожне вільне місце. Його розмір становить 40% від середньомісячної зарплати підприємства за кожен місяць пропуску в кварталі, але на час воєнного стану діє пільгова ставка — 20%.

Реклама

У разі прострочення самостійної плати податкова накладає штраф у розмірі 7% від суми боргу. Якщо ж порушення виявлять контролери під час перевірки, штраф зросте до 10% за кожен період, але сумарно не більше половини від усього донарахування. Додатково за кожен день затримки нараховуватиметься пеня у розмірі 0,1%, а за проблеми зі звітністю загрожує символічний штраф у 170 гривень.

Реєстрація електронних кабінетів вступників

Реєстрація електронних кабінетів вступників на порталі vstup.edbo.gov.ua стартує від 1 липня, а подання заяв на бакалаврат триватиме від 19 липня до 1 серпня. Абітурієнти можуть подати загалом до 10 заяв, з яких не більше 5 — на бюджет. Кожній бюджетній заяві обов’язково присвоюється пріоритет від 1 до 5, який після відправлення вже не можна змінити.

Головним критерієм відбору є результати НМТ за 2023–2026 роки, а випускники європейських шкіл останніх двох років можуть надати результати своїх національних випускних іспитів. Без НМТ, лише за внутрішньою співбесідою в університеті, вступають ветерани війни, колишні полонені та особи, яким відмовили в реєстрації на НМТ через відсутність особливих умов.

Вступники з окупованих територій і зон бойових дій, а також діти-сироти складають НМТ, але претендують на бюджет у межах спеціальних квот. Держава додатково підтримує пріоритетні спеціальності в галузях освіти, природничих наук, інженерії, транспорту, агросектору, безпеки та оборони, виділяючи для них більше бюджетних місць та підвищені гранти.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів