Змінили прізвище після шлюбу чи розлучення: що тепер буде з документами на квартиру

Документи / © Pixabay

Реклама

Після одруження чи розлучення люди часто хвилюються, що їхні документи на житло або землю втрачають силу. Проте зміна прізвища у паспорті зовсім не означає, що вам доведеться заново переоформлювати нерухомість.

Про це повідомляє «24 Канал».

Реклама

Чи дійсні документи на квартиру після зміни прізвища

Нове прізвище не позбавляє вас права на майно і не скасовує його. Усі папери на житло зі старими даними залишаються дійсними, тож заново реєструвати нерухомість не треба.

Реклама

Документи про зміну прізвища знадобляться лише тоді, коли ви вирішите продати, подарувати житло чи оформити спадщину. У нотаріуса потрібно буде тільки підтвердити, що людина зі старими й новими даними — це ви.

«Під час продажу квартири, оформлення спадщини чи інших нотаріальних дій достатньо надати документи, які підтверджують зміну прізвища, наприклад свідоцтво про шлюб або документ про зміну імені», — пояснила керівниця юридичної компанії «Prima Leader Group» Діна Дрижакова.

Перелік необхідних підтверджувальних паперів залежить від підстави зміни прізвища та типу нотаріальної дії. Фахівці радять обов’язково зберігати усі свідоцтва чи витяги про зміну імені разом із основними документами на нерухомість.

Як купити квартиру в Україні — останні новини та правила:

Нагадаємо, через загрозу обстрілів та відключення світла українці почали інакше обирати житло. Тепер покупці й орендарі дивляться не лише на ціну та район, а й на поверх, наявність генератора та загальну автономність будинку.

Реклама

Раніше ми писали, що власникам великих квартир чи будинків доведеться щороку сплачувати 25 000 грн податку. Це фіксована доплата за «понаднормові» квадратні метри, для якої немає жодних пільг.

Новини партнерів

Новини партнерів