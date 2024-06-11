Змінюють етнічний склад: скільки росіян окупанти планують завезти на ТОТ Запорізької області

Загарбники планують завезти на ТОТ Запорізької області щонайменше 50 тисяч росіян та представників інших народів, що живуть на території РФ. Це політика насильницької зміни етнічного складу регіону.

Про це пише очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Як зазначається, окупаційна влада планує завезти на ТОТ "фахівців" з родинами, зокрема, учасників так званої "СВО". Їхня мета – змінити етнічний склад мешканців та зменшити можливість спротиву. "Гостям" обіцяють "сприятливі умови для життя", найімовірніше, коштом майна українців, які виїхали або не зуміли довести право власності на житло чи землю.

"Насильницька зміна етнічного складу окупованої території – це злочин. Він підпадає під одну з ознак геноциду. Росія – країна, яка чинить міжнародні злочини і має понести за це покарання", – наголосив Федоров.

Раніше стало відомо, що на окупованих територіях у школах проводили "останній дзвоник" під наглядом загарбників.

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