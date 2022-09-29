"Змінюють майбутнє": до рейтингу Time увійшли три українця (фото)

До рейтингу Time100 Next зі ста людей, які "змінюють майбутнє світу" увійшли український математик Марина В'язовська та два міністри - Олександр Кубраков і Михайло Федоров.

ТСН.ua публікує текст із рейтингу без змін.

Варто зазначити, що журнал TIME визначив переможців рейтингу за п’ятьма категоріями: "Митці", "Феномени", "Новатори", "Лідери", "Адвокати". Їх відбирали журналісти на основі репортажів.

Марина В'язовська - український математик, увійшла до списку "Новатори"

Цього літа Марина В'язовська, професорка Швейцарського федерального технологічного інституту, стала лише другою жінкою, яка виграла медаль Філдса - найвищу нагороду для математиків.

Понад 400 років тому астроном і математик Йоганнес Кеплер довів, що найефективніший спосіб укласти задану кількість гарматних ядрів - це піраміда - так, як укладають апельсини в супермаркеті - при цьому сфери займають 75% доступного об’єму. Вязовська перенесла роботу Кеплера з трьох вимірів у 21-е століття, навівши низку математичних доказів, які показують, що у восьмивимірному просторі сфери можуть бути упаковані ще ефективніше, займаючи лише 25% доступного об’єму.

Вона виявила, що в 24 вимірах вони можуть займати лише 0,2%. Аркан? Так. Але багатообіцяюче. Докази Вязовської тісно пов’язані з кодами виправлення помилок, які використовуються в мобільних телефонах, космічних кораблях та Інтернеті, і одного разу можуть зробити більш чіткі зв’язки між багатьма формами зв’язку.

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Олександр Кубраков - міністр інфраструктури України, увійшов до списку "Лідери"

Олександр Кубраков став міністром інфраструктури України за дев’ять місяців до того, як російські війська вторглися в його країну в лютому цього року. Як і багато інших українських чиновників, економіст і політик швидко пристосував свою роботу до воєнного часу. Кубраков став надійним голосом у соціальних мережах, коли його країна поринула у війну, регулярно інформуючи українців про пошкодження аеропортів, доріг, залізниць і мостів.

Зовсім нещодавно він очолив зусилля країни щодо Чорноморської зернової ініціативи за підтримки ООН, угоди, спрямованої на стабілізацію світових продовольчих ринків після зривів війни Росії проти України, провідного експортера ячменю, кукурудзи та пшениці. За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН, конфлікт підштовхнув 70 мільйонів людей у ​​всьому світі до голодної смерті, що робить роботу Кубракова важливою.

З липня його міністерство відправило понад 3 мільйони тонн сільськогосподарської продукції з українських портів до вразливих країн Африки, Близького Сходу та Азії, які відчувають нестачу продовольства. "Союзники допомагають Україні в боротьбі з російською агресією, Україна допомагає світу боротися з голодом", - написав Кубраков у серпні.

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Михайло Федоров - міністр цифрової трансформації України, увійшов до списку "Новатори"

У травні Михайло Федоров відвідав Брюссель як міністр цифрової трансформації України. Це було так вражаюче бачити, чого він досяг за дуже короткий час. Федоров і його команда втілюють ідеї у життя. У його ДНК закладено діяти.

Він ніколи не випускав із уваги те, що є найважливішим - кожен елемент його роботи спрямований на те, щоб якнайкраще служити його громаді. Раніше він допоміг людям побачити, як виглядає сучасна Україна. І зараз він перебуває в центрі зусиль протидії російській пропаганді в реальному часі. Росія готова використовувати всі доступні технології для дезінформації. І тому Україна - під керівництвом Федорова - доклала цілеспрямованих зусиль для боротьби з цим за допомогою соціальних медіа та інформувала своїх співгромадян.

Мені подобається винахідливість і відданість справі, які я бачу у Федорова і багатьох українських політиків. Прагнення країни стати членом Європейського Союзу буде корисним не лише для України, але й для всіх нас.

Фото: Sergii Kharchenko

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