"Зміст "наказу" - фейк": українцям масово розсилають неправдиві повідомлення про "мобілізацію"

Заклади освіти працюють у звичайному режимі.

У Мережі на тлі загострення загрози нового російського вторгнення в Україну почали поширюватися фейкові накази. Зокрема, від імені МОН ширяться неправдиві повідомлення про нібито вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України.

У Міністерстві освіти і науки спростували цю інформацію.

Згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, документ, який розповсюджують в Мережі, є неофіційним і не був підписаний міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом.

"У Мережі вірусно поширюється неіснуючий наказ МОН щодо вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України. "Зміст "наказу" - фейк", - сказав Шкарлет.

За даними МОН, усі навчальні заклади України працюють у звичайному режимі. Шкарлет наголосив, що чинні накази публікуються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки.

"Я вкотре закликаю користуватися лише офіційними джерелами інформації та перевіряти достовірність побаченого й почутого", - додав голова Міносвіти.

Як повідомлялося, у Мережі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я з начебто підписом голови МОЗ Віктора Ляшка щодо затверджених заходів з евакуації у лікувальних закладах міста Києва та інших міст. Ця інформація є недостовірною. У МОЗ просять стежити за офіційною інформацією лише на їхніх сторінках.

Нагадаємо, у Мережі українцям масово надходять повідомлення від зловмисників, за допомогою яких вони зламують і крадуть дані користувачів Facebook. Підозрілі повідомлення фахівці не радять відкривати.

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