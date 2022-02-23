"Зміст "наказу" - фейк": українцям масово розсилають неправдиві повідомлення про "мобілізацію"

Заклади освіти працюють у звичайному режимі.
У Мережі на тлі загострення загрози нового російського вторгнення в Україну почали поширюватися фейкові накази. Зокрема, від імені МОН ширяться неправдиві повідомлення про нібито вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України.
У Міністерстві освіти і науки спростували цю інформацію.
Згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, документ, який розповсюджують в Мережі, є неофіційним і не був підписаний міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом.
"У Мережі вірусно поширюється неіснуючий наказ МОН щодо вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України. "Зміст "наказу" - фейк", - сказав Шкарлет.
За даними МОН, усі навчальні заклади України працюють у звичайному режимі. Шкарлет наголосив, що чинні накази публікуються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки.
"Я вкотре закликаю користуватися лише офіційними джерелами інформації та перевіряти достовірність побаченого й почутого", - додав голова Міносвіти.
Як повідомлялося, у Мережі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я з начебто підписом голови МОЗ Віктора Ляшка щодо затверджених заходів з евакуації у лікувальних закладах міста Києва та інших міст. Ця інформація є недостовірною. У МОЗ просять стежити за офіційною інформацією лише на їхніх сторінках.
Нагадаємо, у Мережі українцям масово надходять повідомлення від зловмисників, за допомогою яких вони зламують і крадуть дані користувачів Facebook. Підозрілі повідомлення фахівці не радять відкривати.
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