Укрaїнa
1179
1 хв

Зміцнення ЗСУ та вибухи на тимчасово окупованих територіях: головні новини ночі 14 квітня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Українські військові

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 квітня 2026 року:

  • Україна посилює ППО та дрони: Бельгія й Іспанія виділяють по €1 млрд і передадуть F-16 — Федоров Читати далі –>

  • Україна вперше має достатньо зброї для захисту від ударів РФ — Зеленський Читати далі –>

  • Вибухи і блекаут у тимчасово окупованому Мелітополі: після атаки БпЛА спалахнула підстанція Читати далі –>

  • По всьому тимчасово окупованому Криму лунають вибухи: під атакою ТЕС, аеродроми і, ймовірно, нафтобаза Читати далі –>

  • Після полону — лікування і реабілітація: як в Україні допомагають звільненим військовим Читати далі –>

